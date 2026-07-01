Castañedas, Duke y Prado: la diplomacia que también se juega en los pasillos de la Asamblea

Por unos minutos, las matemáticas políticas quedaron en pausa.

No había discursos desde el pleno ni votaciones electrónicas marcando el rumbo de la Asamblea Nacional. Tampoco aplausos ni intervenciones desde las curules. Lo que había era una conversación.

En medio del recinto, la diputada Shirley Castañedas, aspirante a la presidencia de la Asamblea Nacional, conversa sonriente con los diputados Janine Prado y Luis Duke, en una escena que resume una de las paradojas más frecuentes de la política: se puede discrepar sin dejar de dialogar.

La imagen cobra especial relevancia porque, para ese momento, era de conocimiento público que tanto Prado como Duke respaldarían la candidatura de Grace Hernández, rival de Castañedas en la disputa por la presidencia del Legislativo.

Sin embargo, la diferencia política no impidió el intercambio cordial.

Es una escena que pocas veces ocupa los titulares, pero que forma parte de la cotidianidad parlamentaria. Antes de que las alianzas se traduzcan en votos y las mayorías definan el resultado, los diputados conversan, negocian, saludan y mantienen abiertos los canales de comunicación.

La política institucional también se sostiene sobre esos gestos.

La conversación captada en la fotografía ocurre apenas minutos antes de que el pleno definiera quién dirigiría la Asamblea durante el próximo periodo legislativo. Cada uno conocía la posición del otro. Cada voto tenía un destino distinto. Aun así, el ambiente reflejaba una convivencia que contrasta con la confrontación que suele dominar el debate público.

La elección de la presidencia de la Asamblea representaba uno de los momentos políticos más relevantes del inicio del nuevo periodo legislativo. Las conversaciones entre bancadas, los respaldos anunciados y las negociaciones marcaron las horas previas a la votación.

Pero esta fotografía recuerda que, detrás de cada decisión política, también existe una dimensión humana.

Porque, al final, la democracia no solo se mide por quién gana una elección interna, sino también por la capacidad de sus actores para conversar antes, durante y después de ella.