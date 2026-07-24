¿Por qué Arraiján fue elegido para iniciar el programa Panamá sin fugas? Esto explicó el Idaan

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) puso en marcha este viernes 24 de julio una nueva jornada del programa “Panamá sin fugas” en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, una zona que fue seleccionada por concentrar una de las mayores incidencias de fugas de agua potable del país.

Por ello, el director del Idaan, Antonio Tercero González, explicó que la decisión responde a la necesidad de recuperar el agua que actualmente se pierde por las constantes roturas en la red de distribución y mejorar el suministro para miles de residentes afectados.

”Ya lo habíamos anunciado. El distrito de Arraiján es un distrito con alta incidencia de fugas y, en esta ocasión, también se ha incorporado el tema de saneamiento”, afirmó.

Como parte del operativo, el Idaan desplegó más de 140 funcionarios, nueve cuadrillas operativas, personal técnico, maquinaria especializada y camiones para intervenir más de 150 fugas en un periodo de tres días.

El objetivo principal, según Tercero González, es recuperar el caudal de agua que actualmente se pierde por las averías en la red.

”Estamos hablando de más de 150 fugas que esperamos reparar en estos tres días”, indicó.

El director del Idaan explicó que los trabajos no comenzaron de forma improvisada. Durante más de dos semanas, equipos técnicos recorrieron Arraiján para localizar, evaluar y clasificar cada una de las fugas que serían atendidas.

”Comenzamos hace más de 15 días con la identificación de las fugas, el tamaño de la fuga y lo que necesitábamos para llevar al sitio. Inclusive, tenemos todas georreferenciadas en este momento”, detalló.

Añadió que las cuadrillas trabajan de manera simultánea en distintos puntos del distrito, incluyendo una fuga de gran magnitud cuya reparación inició desde la noche anterior, además de otras averías de menor complejidad distribuidas en diferentes comunidades.

Tercero González reconoció que existen sectores donde los residentes han expresado su malestar por la falta de agua potable, una situación que, aseguró, forma parte de las prioridades del operativo.

”Sabemos que hay puntos donde las personas están sin agua y protestan porque no tienen el servicio. Estoy informado de esa situación”, manifestó.

Aunque el plan comenzó en Arraiján, el director del Idaan adelantó que “Panamá Sin Fugas” se extenderá a otras zonas de Panamá Oeste y del país conforme se identifiquen los sectores con mayor cantidad de pérdidas de agua.

”En este momento estamos enfocados en el distrito de Arraiján. No descartamos que posteriormente estemos en La Chorrera y otros puntos del oeste. Venimos identificando todas las fugas y donde haya mayor cantidad nos estaremos desplazando con todo el apoyo técnico”, sostuvo.