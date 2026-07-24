Cristian Volpato, jugador de Australia en el Mundial, es investigado tras dar positivo por cocaína, según reportes

El futbolista australiano Cristian Volpato fue vinculado a un procedimiento policial en Sídney luego de que las autoridades reportaran que un hombre de 22 años fue detenido por presunto exceso de velocidad y posteriormente dio positivo en una prueba de drogas.

La Policía de Nueva Gales del Sur informó que el conductor fue interceptado en dos ocasiones durante la misma noche por supuestamente superar los límites de velocidad. Aunque la institución no reveló la identidad del involucrado, medios australianos señalaron que se trataría de Volpato, actual jugador del Sassuolo de la Serie A de Italia.

Según el reporte de las autoridades, el vehículo habría sido detenido en el puente Anzac de Sídney, donde el conductor presuntamente circulaba a 50 kilómetros por hora por encima del límite permitido. Tras la intervención policial, una prueba de drogas en carretera habría arrojado un resultado positivo por cocaína.

Volpato, de 22 años, recientemente formó parte de la selección de Australia en la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que disputó tres partidos con los Socceroos y era considerado una de las jóvenes promesas del fútbol australiano.

El jugador llegó a representar a Australia después de haber estado vinculado anteriormente con las selecciones juveniles de Italia, país con el que también mantiene vínculos familiares.

Hasta el momento, Cristian Volpato, el Sassuolo y la Federación Australiana de Fútbol no han emitido una postura oficial sobre el caso. Las autoridades continúan con el proceso correspondiente tras el resultado de la prueba antidrogas.