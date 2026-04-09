Los anuncios clave del presidente Mulino de este jueves 9 de abril

El presidente subrayó que la labor del personal panameño ha sido clave para mantener la operatividad de estas infraestructuras estratégicas para el país.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el mandatario resaltó que el funcionamiento actual de los puertos es resultado del trabajo, la planificación y el compromiso del talento nacional.

El presidente José Raúl Mulino realizó un recorrido por el puerto Balboa, donde destacó el desempeño del personal panameño en las operaciones portuarias.

Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino del jueves 9 de abril

Entre los anuncios más destacados de la conferencia del jueves 9 de abril son:

El presidente señaló que el país atraviesa una etapa transitoria en materia portuaria y adelantó que se preparan dos nuevas concesiones, una en el Pacífico y otra en el Atlántico, enfocadas en proteger los intereses nacionales y continuar impulsando obras.

-Sobre la demanda arbitral interpuesta por PPC contra Maersk, indicó que no le corresponde opinar y que serán los voceros de las partes quienes deberán pronunciarse. Subrayó que Panamá debe actuar con cautela, ya que estos procesos se desarrollan en cortes de Nueva York y cualquier declaración podría afectar el caso.

-En cuanto al avance del Cuarto Puente sobre el Canal, destacó que la obra, que estuvo detenida por años, ha avanzado un 30% durante su gestión y continúa en desarrollo.

-El mandatario también se refirió a la explosión ocurrida en el puente de las Américas, lamentando el fallecimiento de una persona y señalando que este hecho evidencia la importancia de fortalecer la interconexión vial y proyectos como el Metro de Panamá, los cuales requieren tiempo y financiamiento.