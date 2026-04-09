Los anuncios clave del presidente Mulino de este jueves 9 de abril

Entre los anuncios más destacados de la conferencia del jueves 9 de abril son:El presidente señaló que el país atraviesa una etapa transitoria en materia portuaria y adelantó que se preparan dos nuevas concesiones, una en el Pacífico y otra en el Atlántico, enfocadas en proteger los intereses nacionales y continuar impulsando obras.<b>-Sobre la demanda arbitral interpuesta por PPC</b> contra Maersk, indicó que no le corresponde opinar y que serán los voceros de las partes quienes deberán pronunciarse. Subrayó que Panamá debe actuar con cautela, ya que estos procesos se desarrollan en cortes de Nueva York y cualquier declaración podría afectar el caso.<b>-En cuanto al avance del Cuarto Puente sobre el Canal</b>, destacó que la obra, que estuvo detenida por años, ha avanzado un 30% durante su gestión y continúa en desarrollo.<b>-El mandatario también se refirió a la explosión ocurrida en el puente de las Américas</b>, lamentando el fallecimiento de una persona y señalando que este hecho evidencia la importancia de fortalecer la interconexión vial y proyectos como el Metro de Panamá, los cuales requieren tiempo y financiamiento.