James Harden encabeza la nómina de figuras sin contrato en la NBA

El escolta James Harden encabeza la lista de jugadores que permanecen en condición de agentes libres sin vinculación laboral en la National Basketball Association (NBA) de Estados Unidos durante el receso estival de agosto de 2026 tras declinar la opción de renovación automática de 42,3 millones de dólares con los Cleveland Cavaliers para buscar un contrato de mayor.

En el ámbito de la liga estadounidense de baloncesto, la categoría de agente libre representa la situación en la que un deportista no posee un contrato vigente con ningún equipo, una circunstancia que le otorga plena autonomía para entablar conversaciones y firmar un nuevo vínculo con cualquiera de las treinta instituciones que conforman la competición.

Esta condición se origina habitualmente por la conclusión natural de un acuerdo previo, por la renuncia voluntaria del jugador a una cláusula de extensión contractual o por la rescisión acordada entre la entidad y el atleta.

De acuerdo con los registros de la competición, Harden compitió con la franquicia de los Cleveland Cavaliers durante la última fase del torneo antes de optar por la salida de su acuerdo salarial para pasar al mercado abierto.

En una posición similar se encuentran otros baloncestistas de la liga como DeMar DeRozan, Russell Westbrook (ex Sacramento Kings) y Jonathan Kuminga (ex Atltanta Hawks) , quienes también concluyeron sus respectivos compromisos al término de la última temporada.

En consecuencia, las directivas de los diferentes equipos de la NBA analizan actualmente los límites de sus márgenes salariales y la configuración de sus plantillas con la finalidad de concretar la contratación de estos jugadores antes del inicio de los campamentos de entrenamiento oficiales fijados para las próximas semanas.