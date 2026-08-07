APEDE cuestiona reforma que amplía funciones de diputados

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) expresó este viernes su preocupación por las modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional aprobadas en segundo debate, al considerar que amplían las funciones de los diputados hacia tareas que corresponden a la administración pública.

La organización empresarial cuestionó particularmente las disposiciones que asignan a los diputados y a sus despachos labores de gestión, impulso y fiscalización de programas y proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de sus electores.

Para APEDE, ese cambio puede desvirtuar la función legislativa y generar riesgos para la separación de poderes, al acercar a los diputados a responsabilidades relacionadas con la ejecución y seguimiento de obras públicas.

La posición de la asociación se conoce mientras la Asamblea Nacional avanza con la reforma de su reglamento interno, un proyecto que también enfrenta cuestionamientos de diputados y organizaciones de la sociedad civil por algunos de sus artículos.

APEDE pide mantener los límites entre los órganos del Estado

APEDE sostuvo que la Asamblea Nacional debe concentrarse en sus funciones constitucionales: legislar, fiscalizar la gestión pública y ejercer un balance frente a los demás órganos del Estado.

La asociación considera que cualquier modificación al funcionamiento del Legislativo debe fortalecer esas responsabilidades y no trasladarle tareas que corresponden al Órgano Ejecutivo o a los gobiernos locales.

“Panamá necesita una Asamblea Nacional apegada a su mandato constitucional”, señaló la organización en un comunicado divulgado este viernes.

A juicio de APEDE, asignar a los despachos legislativos funciones relacionadas con la gestión de proyectos puede generar espacios de discrecionalidad en la priorización de obras e iniciativas públicas.

La asociación plantea que esas decisiones deben mantenerse dentro de procesos de planificación y desarrollo institucional, con reglas claras y mecanismos de control.