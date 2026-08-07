Partido Popular prevé una nueva generación de candidatos para las elecciones de 2029

El presidente del Partido Popular (PP), Cirilo Salas, afirmó que las elecciones generales de 2029 marcarán la irrupción de una nueva generación de dirigentes políticos y aseguró que su colectivo impulsará una propuesta joven para la Presidencia de la República.

Aunque faltan tres años para la próxima contienda electoral, Salas sostuvo que el país necesita abrir mayores espacios de participación para la juventud, así como para las mujeres y las personas con discapacidad, con el objetivo de que contribuyan al desarrollo y la transformación nacional.

“En el 2029 habrá figuras nuevas en el escenario político. Eso va a pasar porque la clase política necesita que las ideas de los jóvenes formen parte de la escena política del país”, expresó.

El dirigente también señaló que la experiencia de las últimas elecciones demuestra que ningún candidato presidencial logra imponerse sin construir alianzas políticas. En ese sentido, reveló que el Partido Popular ha sostenido conversaciones con diversas figuras con aspiraciones presidenciales y con otros actores políticos.

No obstante, aclaró que cualquier eventual alianza deberá estar orientada a presentar propuestas para atender los principales problemas del país, entre ellos la salud, la educación, la seguridad ciudadana y la generación de empleos.

Salas indicó además que la mayoría de los partidos políticos atraviesan procesos de reorganización y renovación interna. Como parte de ese escenario, explicó que el Partido Popular desarrolla actualmente el proceso de postulaciones para escoger a sus nuevas autoridades provinciales y comarcales, cuya renovación está prevista para octubre de este año.