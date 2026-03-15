Zarzos en la comarca, contratos directos para puentes a más del triple de su precio

“Ya tienen orden de proceder la construcción de 50 nuevos puentes zarzos en la comarca Ngäbe Buglé”, lo que facilitará la movilidad de las comunidades, anunció el presidente José Raúl Mulino hace dos semanas. A pesar de que la comunidad los ha esperado hace 30 años, el gobierno los contrató de manera directa y excepcional, al triple de su valor y con algunas empresas cuestionadas o que en los últimos cinco años no tenían contratos con el Estado. La necesidad es indiscutible, 70 personas, en su mayoría estudiantes, fallecieron al intentar cruzar los ríos de la comarca Ngäbe Buglé en los últimos 25 años según el informe ‘Educación Mortal: Crisis sistemática’ elaborado por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa) y preparado con testimonios hasta septiembre de 2025. Al día de hoy la situación se mantiene prácticamente intacta, pese a que las comunidades vienen elevando sus reclamos desde los años posteriores a la invasión de 1989, aseguró Noriel Salinas, docente de tercer grado de la escuela Sineti en Kankintú. Costosa improvisación “No hay una planificación real para construir puentes. Los pocos que se levantan están en zonas accesibles, donde ya existen carreteras, pero en muchas comunidades los niños todavía deben cruzar los ríos sujetándose de cuerdas para poder llegar a la escuela”, relató Salinas a La Estrella de Panamá. Y esta falta de planificación de la que habla el maestro se refleja en la publicación del portal de compras estatales: Panamá Compra, donde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó el 24, 25, 26 y 27 de febrero, las contrataciones directas y de manera “excepcional” de 50 zarzos o estructuras peatonales en las comunidades de difícil acceso de la citada comarca, por $18.1 millones. Se trata de la primera etapa de un total de 100 zarzos para accesos a las escuelas estatales en la comarca Ngäbe Buglé, según detalló el MOP en la Asamblea Nacional cuando solicitó un crédito adicional de $17.8 millones para los primeros 50 zarzos. Los fondos provienen de ventas de los terrenos en las comunidades de Brujas, Río Piña, Gamboa, Corte Culebra, Burunga, Espinar, Corozal y Telfers, efectuadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). ”Están bajo la administración de las áreas revertidas y serán depositados en la cuenta única del Tesoro Nacional”, detalló el viceministro de Obras Públicas, Iván de Ycaza, ante la Comisión de Presupuesto del Legislativo, el 12 de marzo. Para estas contrataciones directas tampoco se solicitaron cotizaciones, según Panamá Compra, porque una licitación tomaría seis meses. Aunque, como se indicó, la necesidad fue planteada con antelación. Otra de estas alertas fue al inicio de la actual administración, tal y como lo reportó la nota “Precariedad en escuelas de Ngäbe-Buglé sin respuestas del Meduca”, publicado el 16 de marzo de 2025 en La Estrella de Panamá. La noticia recopiló cartas con fecha de septiembre de 2024, enviadas a la ministra de Educación, Lucy Molinar, con copias al ministro del MOP, José Luis Andrade y al presidente José Raúl Mulino, en las que maestros y padres de familia de cinco zonas de la comarca advierten del riesgo que representan los ríos y relatan muertes de estudiantes al intentar cruzar los ríos, por la falta de infraestructura.

Precios ‘excepcionales’

Sin embargo, entre “las razones objetivas” para este tipo de contratación sin pedir cotizaciones figura que un proceso de licitación tomaría un semestre, la capacidad técnica, financiera del contratista y experiencia en rehabilitar calles; además del grave deterioro de la red vial y el beneficio económico de la población, según la justificación del MOP detallada en los 11 actos para los 50 zarzos. Así y por invitación el MOP convocó a nueve compañías y según los precios y documentos de Panamá Compra, entre todas el promedio de cada zarzo le está costando al Estado $358.038 cifra que supera el triple del precio de otros puentes de este mismo tipo, licitado en administraciones anteriores y hasta en la actual gestión. Además, la experiencia de las compañías que detalla el MOP también estaría en duda. Por ejemplo, en la comunidad de Boca de Macho en la provincia de Chiriquí el Municipio de San Félix licitó un puente zarzo con un precio de referencia por $54.000 y la empresa ganadora ofertó $51.691, en 2022. El Municipio de Ñurum, en la misma comarca Ngäbe Buglé, licitó con un precio de referencia de $30.937 un zarzo sobre el río Colé en el corregimiento de El Peñón, y costó $30.203, en 2023 Sobre el río Tabaquí, en la provincia de Veraguas el Municipio de Cañazas contrató la construcción de otro zarzo por $78.538 en mayo de 2024, publica Panamá Compra. Y en la actual administración el MOP inauguró un puente zarzo sobre el río Pacora Arriba con accesos metálicos, barandales de seguridad y mallas de protección, “después de más de 60 años de espera”, por $115.000, según la nota de prensa del 11 de febrero. Pero los 50 zarzos de la comarca Ngabe Buglé contratados de manera excepcional cuestan hasta casi medio millón cada uno, por la empresa Civil y Logistica, S.A. Este modo de contratación evita un proceso de licitación ordinario, es decir “sin competencia entre oferentes” y se da cuando hay una urgencia evidente que ocasiona un daño al Estado o a los ciudadanos; o cuando al aplicar los otros procesos de selección de contratistas arriesgan los intereses del Estado, indica la Ley de Contrataciones Públicas. La entidad debe realizar un estudio de mercado y solicitar al menos tres propuestas que cumplan con las especificaciones técnicas, y si existen menos proveedores la institución debe justificarlo formalmente, explicó el abogado experto en contrataciones públicas Alexis Zuleta. Algo que en este caso tampoco se hizo. “El uso de este mecanismo debe sustentarse en una justificación jurídica clara que demuestre la urgencia”, señaló el abogado. En su opinión, la construcción de zarzos debería ejecutarse mediante una licitación pública, ya que este mecanismo fomenta la competencia y permite obtener precios más bajos para el Estado. La Decana conoció a través de las empresas contratadas que el MOP realizó la convocatoria a las constructoras mediante invitación, tomando en cuenta a empresas cercanas al sector de la construcción y sin ningún requisito previo.

Los invitados por el MOP