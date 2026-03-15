Zarzos en la comarca, contratos directos para puentes a más del triple de su precio

'Ya tienen orden de proceder la construcción de 50 nuevos puentes zarzos en la comarca Ngäbe Buglé', lo que facilitará la movilidad de las comunidades, anunció el presidente José Raúl Mulino hace dos semanas. A pesar de que la comunidad los ha esperado hace 30 años, el gobierno los contrató de manera directa y excepcional, al triple de su valor y con algunas empresas cuestionadas o que en los últimos cinco años no tenían contratos con el Estado.La necesidad es indiscutible, 70 personas, en su mayoría estudiantes, fallecieron al intentar cruzar los ríos de la comarca Ngäbe Buglé en los últimos 25 años según el informe ‘Educación Mortal: Crisis sistemática’ elaborado por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa) y preparado con testimonios hasta septiembre de 2025.Al día de hoy la situación se mantiene prácticamente intacta, pese a que las comunidades vienen elevando sus reclamos desde los años posteriores a la invasión de 1989, aseguró Noriel Salinas, docente de tercer grado de la escuela Sineti en Kankintú.Costosa improvisación'No hay una planificación real para construir puentes. Los pocos que se levantan están en zonas accesibles, donde ya existen carreteras, pero en muchas comunidades los niños todavía deben cruzar los ríos sujetándose de cuerdas para poder llegar a la escuela', relató Salinas a La Estrella de Panamá.Y esta falta de planificación de la que habla el maestro se refleja en la publicación del portal de compras estatales: Panamá Compra, donde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó el 24, 25, 26 y 27 de febrero, las contrataciones directas y de manera 'excepcional' de 50 zarzos o estructuras peatonales en las comunidades de difícil acceso de la citada comarca, por $18.1 millones.Se trata de la primera etapa de un total de 100 zarzos para accesos a las escuelas estatales en la comarca Ngäbe Buglé, según detalló el MOP en la Asamblea Nacional cuando solicitó un crédito adicional de $17.8 millones para los primeros 50 zarzos.Los fondos provienen de ventas de los terrenos en las comunidades de Brujas, Río Piña, Gamboa, Corte Culebra, Burunga, Espinar, Corozal y Telfers, efectuadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). 'Están bajo la administración de las áreas revertidas y serán depositados en la cuenta única del Tesoro Nacional', detalló el viceministro de Obras Públicas, Iván de Ycaza, ante la Comisión de Presupuesto del Legislativo, el 12 de marzo.Para estas contrataciones directas tampoco se solicitaron cotizaciones, según Panamá Compra, porque una licitación tomaría seis meses. Aunque, como se indicó, la necesidad fue planteada con antelación. Otra de estas alertas fue al inicio de la actual administración, tal y como lo reportó la nota 'Precariedad en escuelas de Ngäbe-Buglé sin respuestas del Meduca', publicado el 16 de marzo de 2025 en La Estrella de Panamá.La noticia recopiló cartas con fecha de septiembre de 2024, enviadas a la ministra de Educación, Lucy Molinar, con copias al ministro del MOP, José Luis Andrade y al presidente José Raúl Mulino, en las que maestros y padres de familia de cinco zonas de la comarca advierten del riesgo que representan los ríos y relatan muertes de estudiantes al intentar cruzar los ríos, por la falta de infraestructura.