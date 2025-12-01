Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 1 de diciembre

El meteorólogo <b>Roberto Martínez</b>, del<b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA),</a></b> informó que este lunes 1 de diciembre se registrarán <b>condiciones lluviosas persistentes</b> en gran parte del país, con eventos acompañados de <b>tormentas y actividad eléctrica</b> tanto en el Caribe como en sectores del Pacífico.Durante la mañana, se prevén <b>lluvias continuas</b> en el Caribe y en el Pacífico hacia el <b>sur de Veraguas</b>, <b>sur de Azuero</b>, <b>golfo de Panamá</b> y áreas de <b>Darién</b>. Las regiones de <b>Panamá Este</b> y <b>Panamá Norte</b> amanecerán con <b>nublados y lluvias</b>, mientras que el resto del Pacífico presentará <b>cielo parcialmente nublado a nublado</b>.Para la tarde, las condiciones de inestabilidad se mantendrán con <b>lluvias intensas en el Caribe</b>, sin descartar <b>actividad eléctrica</b>. En el Pacífico, se pronostican <b>tormentas</b> en distintos sectores de la <b>región metropolitana</b>, <b>central</b>, <b>occidental</b> y <b>oriental</b>.En horas de la noche, el Caribe continuará bajo <b>lluvias persistentes</b>, mientras que en el Pacífico se anticipan <b>lluvias intermitentes</b> y <b>tormentas aisladas</b>, especialmente hacia el <b>golfo de Chiriquí</b> y zonas de <b>Darién</b>.Las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>28°C y 31°C</b>, y las mínimas entre <b>22°C y 25°C</b>. En áreas de <b>cordillera</b>, los valores podrían descender hasta <b>10°C</b>. Los <b>índices de radiación ultravioleta</b> se ubicarán entre niveles <b>moderados y muy altos</b>.Las <b>condiciones marítimas</b> serán favorables tanto en el <b>Caribe</b> como en el <b>Pacífico</b>, según el IMHPA.El país se mantiene bajo un <b>Aviso de Vigilancia</b> por <b>lluvias significativas</b>, vigente hasta el final de la jornada.