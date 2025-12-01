Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 1 de diciembre

El meteorólogo Roberto Martínez, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que este lunes 1 de diciembre se registrarán condiciones lluviosas persistentes en gran parte del país, con eventos acompañados de tormentas y actividad eléctrica tanto en el Caribe como en sectores del Pacífico.

Durante la mañana, se prevén lluvias continuas en el Caribe y en el Pacífico hacia el sur de Veraguas, sur de Azuero, golfo de Panamá y áreas de Darién. Las regiones de Panamá Este y Panamá Norte amanecerán con nublados y lluvias, mientras que el resto del Pacífico presentará cielo parcialmente nublado a nublado.

Para la tarde, las condiciones de inestabilidad se mantendrán con lluvias intensas en el Caribe, sin descartar actividad eléctrica. En el Pacífico, se pronostican tormentas en distintos sectores de la región metropolitana, central, occidental y oriental.

En horas de la noche, el Caribe continuará bajo lluvias persistentes, mientras que en el Pacífico se anticipan lluvias intermitentes y tormentas aisladas, especialmente hacia el golfo de Chiriquí y zonas de Darién.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 31°C, y las mínimas entre 22°C y 25°C. En áreas de cordillera, los valores podrían descender hasta 10°C. Los índices de radiación ultravioleta se ubicarán entre niveles moderados y muy altos.

Las condiciones marítimas serán favorables tanto en el Caribe como en el Pacífico, según el IMHPA.El país se mantiene bajo un Aviso de Vigilancia por lluvias significativas, vigente hasta el final de la jornada.