Monseñor Ulloa: ‘La Cuaresma es el verdadero año nuevo del alma’

El padre Rafael Siu impone las cenizas al arzobispo de Panamá.
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/02/2026 10:18
La Iglesia católica marcó el comienzo de la Cuaresma este Miércoles de Ceniza con una eucaristía presidida por monseñor Ulloa.

Tras culminar los cuatro días de Carnaval este miércoles 18 de febrero la Iglesia católica panameña dio inicio al tiempo de Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, presidió una eucaristía en la parroquia Virgen del Carmen, en Juan Díaz, donde se realizó la tradicional imposición de cenizas.

Durante la homilía explicó que “la ceniza proviene de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año pasado, aquellas con las que proclamamos a Jesús como Rey”.

Agregó que este signo “nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra condición de criaturas, pero también nos recuerda algo más grande: que Dios puede transformar nuestras cenizas en vida nueva”.

Ulloa, por su lado, recibió la ceniza de manos del párroco Rafael Siu.

En su mensaje, el arzobispo también destacó que mientras se inicia este camino cuaresmal, la nación celebra el Año Nuevo Chino, resaltando la riqueza cultural de la comunidad china y su aporte al desarrollo económico, social y eclesial del país.

Imposición de ceniza en la parroquía Virgen del Carmen, en Juan Díaz.

“El Año Nuevo Chino habla de renovación, de comenzar una nueva etapa, de dejar atrás lo que pesa y abrirse a la esperanza. Para nosotros, cristianos, esa renovación encuentra su plenitud en Cristo. La Cuaresma es el verdadero año nuevo del alma: es el tiempo para limpiar el corazón, reconciliarnos y empezar de nuevo con Dios”, expresó.

Señaló que así como muchas familias se preparan para iniciar un nuevo ciclo con esperanza, los cristianos comienzan un tiempo de gracia que conduce a la Pascua, donde Cristo renueva todas las cosas.

Finalmente, recordó que el Evangelio propone tres caminos concretos para vivir este tiempo de renovación espiritual: la oración, el ayuno y la limosna.

