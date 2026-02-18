Monseñor Ulloa: ‘La Cuaresma es el verdadero año nuevo del alma’

<i><b>'El Año Nuevo Chino habla de renovación, de comenzar una nueva etapa, de dejar atrás lo que pesa y abrirse a la esperanza. Para nosotros, cristianos, esa renovación encuentra su plenitud en Cristo. La Cuaresma es el verdadero año nuevo del alma: es el tiempo para limpiar el corazón, reconciliarnos y empezar de nuevo con Dios',</b></i> expresó.Señaló que así como muchas familias se preparan para iniciar un nuevo ciclo con esperanza, los cristianos comienzan un tiempo de gracia que conduce a la Pascua, donde Cristo renueva todas las cosas.Finalmente, recordó que el <b>Evangelio</b> propone tres caminos concretos para vivir este tiempo de renovación espiritual: la oración, el ayuno y la limosna.