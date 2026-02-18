Economía de Panamá crece 4.2 % hasta septiembre y supera los $61,189 millones

El PIB acumulado de enero a septiembre de 2025 aumentó $2,463.8 millones frente a 2024, impulsado por transporte, hoteles, finanzas y comercio, según cifras del INEC

La economía panameña mantuvo un desempeño sólido durante los primeros nueve meses de 2025. El Producto Interno Bruto (PIB) acumulado de enero a septiembre creció 4.2 %, alcanzando un monto de $61,189.7 millones, lo que representa un incremento absoluto de $2,463.8 millones en comparación con el mismo período de 2024, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).

El crecimiento estuvo respaldado principalmente por el dinamismo del sector transporte, almacenamiento y correo, que registró un notable aumento de 15.3% en el período acumulado. Este resultado fue impulsado por las operaciones del Canal de Panamá, el transporte aéreo y la actividad portuaria.

Hoteles y restaurantes también mostraron un desempeño destacado, con un crecimiento de 5.9%, favorecido por el mayor flujo de turistas y el repunte en los servicios de hospedaje y expendio de alimentos y bebidas.

Las actividades financieras y de seguros aumentaron 5.5%, apoyadas en el buen desempeño del Centro Bancario Internacional y el crecimiento del crédito al sector privado. El comercio al por mayor y menor avanzó 3.1%, mientras que la construcción reportó un incremento de 2.2%.

Asimismo, las actividades inmobiliarias, profesionales y empresariales crecieron 3.7%, la enseñanza 3.1%, los servicios domésticos 3.2% y los servicios gubernamentales 1.7%. En tanto, los impuestos sobre los productos netos de subsidios aumentaron 2.0%.

En contraste, el sector agropecuario presentó una disminución acumulada de 0.9%, reflejando las dificultades en algunos rubros de exportación y producción.

Con estos resultados, la economía panameña consolida una expansión sostenida en 2025, apalancada en servicios estratégicos, el comercio y la actividad logística, que continúan siendo pilares clave del crecimiento nacional.