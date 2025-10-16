Delcy y Jorge Rodríguez buscan liderar transición en Venezuela sin Maduro, según ‘Miami Herald’

Los hermanos <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/delcy-rodriguez" target="_blank">Delcy</a> y <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/autor/-/meta/jorge-rodriguez" target="_blank">Jorge Rodríguez</a>, junto con otros altos funcionarios del régimen de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a>, silenciosamente se han promovido como una alternativa para liderar un gobierno en Venezuela.Así lo publicó en exclusiva el diario <b>Miami Herald</b>, que destacó que los hermanos Rodríguez le han insistido a Washington, que son la alternativa 'más aceptable'.<b>Miami Herald</b> habló con personas vinculadas a las conversaciones que sostuvieron Jorge Rodríguez, quien es el actual presidente de la Asamblea Nacional, controlada por Maduro y no reconocida por la administración del<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank"> presidente Donald Trump</a>.Esa propuesta de los Rodríguez fue presuntamente canalizada a Estados Unidos a través de intermediarios de Catar.La idea de los dirigentes es que en Venezuela haya un 'madurismo sin Maduro', lo cual, según ellos, permitiría una transición pacífica en Venezuela.<b>Miami Herald</b> tuvo acceso a las dos alternativas que presentaron los mediadores de Catar, una revelada en el mes de abril y la otra en septiembre.Ambas alternativas planteaban mecanismos para establecer un gobierno en Venezuela sin tomar en cuenta a Maduro con la idea de que se conservará el llamado aparato gubernamental.<b>De acuerdo con el rotativo de Miami, 'Delcy Rodríguez serviría como figura de continuidad institucional, mientras que el general retirado Miguel Rodríguez Torres, actualmente en el exilio y sin parentesco con los hermanos Rodríguez, encabezaría un gobierno de transición'.</b>No obstante, a mediados de septiembre Maduro planteó en diferentes oportunidades que las vías de comunicación con Estados Unidos estaban cerradas.Además, Trump le pidió a su enviado especial para Venezuela Richard Grenell que no interviniera más y lo envió al Medio Oriente, en otra misión.Estados Unidos desplegó hace dos meses buques, soldados, aviones y submarinos al sur del Mar Caribe para enfrentar a los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, que son considerados grupos terroristas por la administración Trump.Por otro lado, este 15 de octubre se conoció que Trump autorizó a los agentes de la CIA a realizar misiones o incursiones dentro del territorio de Venezuela.