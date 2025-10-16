Delcy y Jorge Rodríguez buscan liderar transición en Venezuela sin Maduro, según ‘Miami Herald’

Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, junto con otros altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, silenciosamente se han promovido como una alternativa para liderar un gobierno en Venezuela.

Así lo publicó en exclusiva el diario Miami Herald, que destacó que los hermanos Rodríguez le han insistido a Washington, que son la alternativa “más aceptable”.

Miami Herald habló con personas vinculadas a las conversaciones que sostuvieron Jorge Rodríguez, quien es el actual presidente de la Asamblea Nacional, controlada por Maduro y no reconocida por la administración del presidente Donald Trump.

Esa propuesta de los Rodríguez fue presuntamente canalizada a Estados Unidos a través de intermediarios de Catar.

La idea de los dirigentes es que en Venezuela haya un “madurismo sin Maduro”, lo cual, según ellos, permitiría una transición pacífica en Venezuela.

Miami Herald tuvo acceso a las dos alternativas que presentaron los mediadores de Catar, una revelada en el mes de abril y la otra en septiembre.

Ambas alternativas planteaban mecanismos para establecer un gobierno en Venezuela sin tomar en cuenta a Maduro con la idea de que se conservará el llamado aparato gubernamental.

De acuerdo con el rotativo de Miami, “Delcy Rodríguez serviría como figura de continuidad institucional, mientras que el general retirado Miguel Rodríguez Torres, actualmente en el exilio y sin parentesco con los hermanos Rodríguez, encabezaría un gobierno de transición”.

No obstante, a mediados de septiembre Maduro planteó en diferentes oportunidades que las vías de comunicación con Estados Unidos estaban cerradas.

Además, Trump le pidió a su enviado especial para Venezuela Richard Grenell que no interviniera más y lo envió al Medio Oriente, en otra misión.

Estados Unidos desplegó hace dos meses buques, soldados, aviones y submarinos al sur del Mar Caribe para enfrentar a los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, que son considerados grupos terroristas por la administración Trump.

Por otro lado, este 15 de octubre se conoció que Trump autorizó a los agentes de la CIA a realizar misiones o incursiones dentro del territorio de Venezuela.