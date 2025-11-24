  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Venezuela y Panamá: ¿Cuántos vuelos están operando y cuáles son las rutas?

Detalles de los vuelos entre Venezuela y Panamá.
Detalles de los vuelos entre Venezuela y Panamá. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/11/2025 11:41
Los vuelos entre Panamá y Caracas se reactivaron con mayor frecuencia tras la autorización a varias aerolíneas, marcando el regreso de una de las rutas más importantes entre ambos países.

El pasado 27 de mayo de 2025, Copa Airlines confirmó la reanudación de los vuelos entre Panamá y Caracas, tras suspensión. En esta nueva etapa, la aerolínea inició operaciones con un vuelo diario, y a partir del 23 de junio incorporó un segundo vuelo diario, aumentando así la conectividad entre ambos países.

Antes de la suspensión, Copa mantenía varios vuelos semanales hacia distintas ciudades de Venezuela, según su mapa previo de rutas. Aunque ese esquema todavía no ha sido restablecido por completo, la ruta principal con Caracas ya se encuentra activa.

Además, la aerolínea Venezolana de Aviación recibió autorización para retomar sus vuelos directos entre Caracas y Panamá, uniéndose a las operaciones que también prepara Estelar, fortaleciendo aún más la oferta aérea.

Ruta principal actualmente operativa

La conexión aérea entre Panamá y Venezuela se concentra en la ruta Panamá (PTY – Aeropuerto Internacional de Tocumen) – Caracas (CCS – Aeropuerto Internacional Simón Bolívar), considerada la más importante entre ambos países.

Este enlace directo es operado actualmente por Copa Airlines, Venezolana de Aviación y Estelar, convirtiéndose en el corredor aéreo con mayor frecuencia y relevancia para viajeros de negocios, turismo y conexiones regionales.

VIDEOS
Lo Nuevo