Venezuela y Panamá: ¿Cuántos vuelos están operando y cuáles son las rutas?

El pasado 27 de mayo de 2025, Copa Airlines confirmó la reanudación de los vuelos entre Panamá y Caracas, tras suspensión. En esta nueva etapa, la aerolínea inició operaciones con un vuelo diario, y a partir del 23 de junio incorporó un segundo vuelo diario, aumentando así la conectividad entre ambos países.

Antes de la suspensión, Copa mantenía varios vuelos semanales hacia distintas ciudades de Venezuela, según su mapa previo de rutas. Aunque ese esquema todavía no ha sido restablecido por completo, la ruta principal con Caracas ya se encuentra activa.

Además, la aerolínea Venezolana de Aviación recibió autorización para retomar sus vuelos directos entre Caracas y Panamá, uniéndose a las operaciones que también prepara Estelar, fortaleciendo aún más la oferta aérea.