Venezuela y Panamá: ¿Cuántos vuelos están operando y cuáles son las rutas?

El pasado 27 de mayo de 2025, <b><a href="/tag/-/meta/copa-airlines">Copa Airlines</a></b> confirmó la reanudación de los vuelos entre Panamá y Caracas, tras suspensión. En esta nueva etapa, <b>la aerolínea inició operaciones con un vuelo diario</b>, y <b>a partir del 23 de junio incorporó un segundo vuelo diario</b>, aumentando así la conectividad entre ambos países.Antes de la suspensión, <b>Copa mantenía varios vuelos semanales hacia distintas ciudades de Venezuela</b>, según su mapa previo de rutas. Aunque ese esquema todavía no ha sido restablecido por completo,<b> la ruta principal con Caracas ya se encuentra activa</b>.Además, la aerolínea Venezolana de Aviación r<b>ecibió autorización para retomar sus vuelos directos entre Caracas y Panamá</b>, uniéndose a las operaciones que también prepara Estelar, fortaleciendo aún más la oferta aérea.