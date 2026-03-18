Panamá blinda su red eléctrica: realiza licitación estratégica para desconectar el sistema de los combustibles fósiles

En un escenario global convulso, donde la crisis en el Medio Oriente ha derivado en aumentos constantes en el costo de los combustibles, Panamá ha decidido mover una pieza fundamental en su tablero estratégico. El secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, anunció que este jueves 19 de marzo se llevará a cabo una de las licitaciones más importantes del país: la Contratación a Largo Plazo del Suministro de Potencia Firme y Energía exclusivo para Centrales Existentes.Este proceso técnico no es una medida aislada, sino el eje de una reconversión del plan estratégico nacional. El objetivo central es desplazar el uso de combustibles líquidos pesados, como el búnker o el diésel, y transicionar hacia fuentes de generación más amigables y eficientes, como el gas natural o el gas licuado, entre otros, según detalló el alto funcionario en el congreso Renpower Centroamérica 2026 Triángulo Sur: Panamá, Costa Rica y Nicaragua, que se lleva a cabo en la ciudad de Panamá, el 18 y 19 de marzo.