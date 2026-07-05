Multitudinario recibimiento de Cabo Verde tras su histórica gesta mundialista

Entre los protagonistas, destacó el arquero y capitán Vozinha, quien a sus 40 años se convirtió en símbolo de resiliencia y liderazgo.Su desempeño lo llevó a recibir ovaciones incluso de hinchadas rivales y a convertirse en fenómeno global en redes sociales, pasando de 200.000 seguidores a más de 26 millones durante el torneo.La prensa internacional lo definió como el rostro de la 'Vozinhamanía'.El presidente José Maria Neves y el primer ministro Francisco Carvalho encabezaron los homenajes oficiales, subrayando que el equipo 'colocó el nombre de Cabo Verde en la boca del mundo' y que su actuación reflejó la grandeza de alma y valentía de la nación.La jornada incluyó actos solemnes en la Asamblea Nacional y ofrendas florales a los héroes de la independencia, reforzando el vínculo entre la gesta deportiva y la identidad nacional.Los Tiburones Azules regresaron como héroes, y su hazaña quedará grabada en la memoria colectiva como el momento en que un pequeño archipiélago se convirtió en gigante en el escenario mundial.