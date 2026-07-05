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Fútbol

Multitudinario recibimiento de Cabo Verde tras su histórica gesta mundialista

Recibimiento a los futbolistas de la selección de Cabo Verde.
Recibimiento a los futbolistas de la selección de Cabo Verde. EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/07/2026 00:00
La jornada coincidió con el 51.º aniversario de la independencia, convirtiendo la celebración en una doble fiesta de orgullo nacional

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La selección de Cabo Verde vivió el pasado domingo un recibimiento histórico en Praia, tras su regreso de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Aeropuerto Internacional Nelson Mandela se convirtió en epicentro de una celebración multitudinaria, donde miles de ciudadanos se congregaron para rendir homenaje a los Tiburones Azules, protagonistas de una gesta futbolística que marcó un antes y un después en la historia del país.

La Federación Caboverdiana de Fútbol organizó la bienvenida bajo el lema “Demos la bienvenida a nuestros héroes”, y desde el propio avión se captaron imágenes de la multitud aguardando en la pista, ondeando banderas y coreando los nombres de los jugadores.

La caravana que siguió al aterrizaje recorrió barrios emblemáticos de la capital hasta Quebra Canela, donde se realizó un homenaje oficial junto a autoridades nacionales.

La jornada coincidió con el 51.º aniversario de la independencia, convirtiendo la celebración en una doble fiesta de orgullo nacional.

El impacto del Mundial fue profundo. Cabo Verde debutó con un empate frente a España y logró su primer gol mundialista ante Uruguay, obra de Kevin Pina.

Contra todo pronóstico, avanzó a los dieciseisavos de final, convirtiéndose en el país más pequeño en alcanzar fases eliminatorias.

Allí, frente a Argentina, el equipo llevó el partido a la prórroga y se despidió con un digno 3-2, tras un gol memorable de Sidney Lopes Cabral. La actuación fue considerada una de las grandes historias del torneo.

Estrellas

Entre los protagonistas, destacó el arquero y capitán Vozinha, quien a sus 40 años se convirtió en símbolo de resiliencia y liderazgo.

Su desempeño lo llevó a recibir ovaciones incluso de hinchadas rivales y a convertirse en fenómeno global en redes sociales, pasando de 200.000 seguidores a más de 26 millones durante el torneo.

La prensa internacional lo definió como el rostro de la “Vozinhamanía”.

El presidente José Maria Neves y el primer ministro Francisco Carvalho encabezaron los homenajes oficiales, subrayando que el equipo “colocó el nombre de Cabo Verde en la boca del mundo” y que su actuación reflejó la grandeza de alma y valentía de la nación.

La jornada incluyó actos solemnes en la Asamblea Nacional y ofrendas florales a los héroes de la independencia, reforzando el vínculo entre la gesta deportiva y la identidad nacional.

Los Tiburones Azules regresaron como héroes, y su hazaña quedará grabada en la memoria colectiva como el momento en que un pequeño archipiélago se convirtió en gigante en el escenario mundial.

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