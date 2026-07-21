Contraloría investiga presunto uso irregular de vehículos oficiales en Pedregal y el MOP

La Contraloría General de la República informó que mantiene investigaciones sobre denuncias ciudadanas relacionadas con el presunto uso irregular de vehículos oficiales asignados a la Junta Comunal de Pedregal y al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

De acuerdo con la entidad, una de las denuncias permitió ubicar un vehículo oficial de la Junta Comunal de Pedregal estacionado en un edificio residencial privado, sin placa reglamentaria ni logotipo institucional visible. Según la información recabada, el automóvil habría sido trasladado a ese lugar debido a supuestos trabajos de reparación en los estacionamientos de la junta comunal.

La Contraloría también confirmó que verifica otra denuncia relacionada con un vehículo oficial del Ministerio de Obras Públicas asignado al jefe de Auditoría Interna de esa institución.

Como parte de las investigaciones, la entidad elabora los informes técnicos correspondientes para determinar si existen irregularidades y establecer las acciones legales que procedan. De ser necesario, presentará las denuncias formales ante el Ministerio Público, siguiendo el mismo procedimiento aplicado en otros casos, como la investigación realizada en la Junta Comunal de Ancón.

Estas diligencias se desarrollan tras las recientes inspecciones efectuadas por la Contraloría en distintas instituciones públicas a nivel nacional, como parte de su estrategia para reforzar la fiscalización del uso de los bienes estatales y atender las denuncias presentadas por la ciudadanía.

La institución reiteró su llamado a la población para denunciar cualquier presunto uso indebido de recursos del Estado.