Comando Sur despliega al comandante Donovan para supervisar la seguridad del Canal

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Francis L. Donovan, se encuentra en Panamá esta semana para sostener encuentros con fuerzas estadounidenses, naciones socias e instituciones de seguridad que participan en el ejercicio multinacional PANAMAX 2026. Este ejercicio, realizado de manera conjunta en Panamá y Estados Unidos, tiene como objetivo fortalecer la capacidad colectiva de las fuerzas regionales para proteger el Canal de Panamá y garantizar la seguridad y estabilidad en el Hemisferio Occidental. Como parte de su agenda, el general Donovan se unió a los miembros del servicio a bordo del destructor USS Gridley (DDG-101) durante el tránsito del buque por el Canal de Panamá. El general expresó su agradecimiento a la tripulación por su compromiso, profesionalismo y dedicación a la misión.

Maniobras

El Canal de Panamá sigue siendo el escenario de las maniobras del Ejercicio Multinacional PANAMAX 2026, que este domingo reunió a más de 1,700 participantes de distintos países en entrenamientos simultáneos de asalto aéreo, marítimo y terrestre. El objetivo principal: fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas que pudieran comprometer la seguridad de esta vía interoceánica y, con ello, el comercio mundial. Durante las jornadas, cerca de 45 unidades de Argentina, México, República Dominicana, Panamá y Estados Unidos participaron en simulaciones de recuperación de espacios estratégicos, enfrentando al BML, un adversario ficticio diseñado para poner a prueba las tácticas de las fuerzas en escenarios realistas. El comisionado Luis Rodríguez, de la Aeronaval panameña, explicó que estas acciones permiten a las unidades practicar procedimientos operativos en condiciones similares a las que enfrentarían en un conflicto real, además de fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas internacionales.