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Fútbol

Egipto y Bélgica empatan 1-1 en su debut mundialista

En el primer tiempo, Egipto mostró orden defensivo y velocidad en ataque. Courtois evitó el segundo gol con una gran atajada a Mostafa Ziko.
En el primer tiempo, Egipto mostró orden defensivo y velocidad en ataque. Courtois evitó el segundo gol con una gran atajada a Mostafa Ziko. MEXSPORT
Por
Lourdes García Armuelles
  • 15/06/2026 13:59
La figura del encuentro fue el portero egipcio Mostafa Shobeir fue clave con varias intervenciones que mantuvieron el marcador igualado

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La selección de Egipto sorprendió a Bélgica en el arranque del Grupo G del Mundial 2026 con un empate 1-1 que dejó emociones y tensión hasta el último minuto.

El conjunto africano se adelantó temprano gracias a un potente disparo de Emam Ashour al minuto 19, que puso en ventaja a los faraones.

Bélgica reaccionó en la segunda parte y logró la igualdad al minuto 66, cuando un intento de despeje de Mohamed Hany terminó en autogol tras la presión de Romelu Lukaku.

En el primer tiempo, Egipto mostró orden defensivo y velocidad en ataque. Courtois evitó el segundo gol con una gran atajada a Mostafa Ziko.

Para el segundo tiempo, Bélgica dominó la posesión, De Bruyne estrelló un tiro libre en el poste y Lukaku cambió el ritmo ofensivo. El empate llegó por un error defensivo egipcio.

La figura del encuentro fue el portero egipcio Mostafa Shobeir fue clave con varias intervenciones que mantuvieron el marcador igualado, convirtiéndose en el héroe de su selección.

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Culmina el partido con empate 

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Saque lateral de Bélgica

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Cambios en Egipto: entran el 20 y 15 

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Bélgica pierde oportunidad de gol

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Saque latera de Bélgica

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Saque de esquina de Egipto

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Tiro libre de Egipto 

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Entra Hanzan

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Sale Mohamed

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Tiempo de hidratación

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Goolllll e Bélgica

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Egipto pierde otra oportunidad de gol

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Bélgica realiza otro contacto cerca la portería de Egipto 

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Egipto cerca de su segundo gol

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