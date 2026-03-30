INADEH abre segundo período de inscripciones 2026: estos son los cursos disponibles desde abril

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de su segundo período de inscripciones 2026, con una nueva oferta de cursos que iniciarán en abril y que buscan fortalecer las competencias laborales en áreas clave del mercado.

La convocatoria forma parte del calendario académico de la institución, que este año contempla más de 8,500 cursos a nivel nacional, dirigidos tanto a jóvenes como adultos interesados en capacitarse sin costo.

Cursos enfocados en empleabilidad y nuevas tendencias

Para este nuevo período, el INADEH mantiene su enfoque en áreas estratégicas con alta demanda laboral, entre ellas:

Tecnología y soporte técnico

Logística y transporteTurismo y servicios

Industria y construcción

Emprendimiento

Entre los programas destacados se incluyen formaciones como asistente logístico, soporte en redes informáticas, coordinación de eventos y guías turísticos, alineados con las necesidades del mercado actual.

Además, los cursos se imparten en distintas modalidades:

Presencial

Virtual

Acciones móviles (en comunidades)

Lo que permite ampliar el acceso a la capacitación en todo el país.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Los programas están dirigidos a:

Personas mayores de 18 años

Panameños o extranjeros con cédula E o N

Jóvenes de 16 y 17 años (con autorización del Mitradel)

Al finalizar, los participantes reciben un certificado oficial, útil para mejorar el perfil profesional o acceder a nuevas oportunidades laborales.

Cómo inscribirse en los cursos del INADEH

El proceso de preinscripción se realiza de forma digital a través de la plataforma oficial del INADEH:

Registro en línea

Selección de curso, sede y horario

Confirmación vía correo electrónico

También existen opciones presenciales, telefónicas y por WhatsApp para facilitar el acceso a quienes no cuentan con internet.