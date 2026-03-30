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INADEH abre segundo período de inscripciones 2026: estos son los cursos disponibles desde abril

Para este nuevo período, el INADEH mantiene su enfoque en áreas estratégicas con alta demanda laboral.
Para este nuevo período, el INADEH mantiene su enfoque en áreas estratégicas con alta demanda laboral. Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 30/03/2026 17:00
La convocatoria forma parte del calendario académico de la institución, que este año contempla más de 8,500 cursos a nivel nacional

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de su segundo período de inscripciones 2026, con una nueva oferta de cursos que iniciarán en abril y que buscan fortalecer las competencias laborales en áreas clave del mercado.

La convocatoria forma parte del calendario académico de la institución, que este año contempla más de 8,500 cursos a nivel nacional, dirigidos tanto a jóvenes como adultos interesados en capacitarse sin costo.

Cursos enfocados en empleabilidad y nuevas tendencias

Para este nuevo período, el INADEH mantiene su enfoque en áreas estratégicas con alta demanda laboral, entre ellas:

Tecnología y soporte técnico

Logística y transporteTurismo y servicios

Industria y construcción

Emprendimiento

Entre los programas destacados se incluyen formaciones como asistente logístico, soporte en redes informáticas, coordinación de eventos y guías turísticos, alineados con las necesidades del mercado actual.

Además, los cursos se imparten en distintas modalidades:

Presencial

Virtual

Acciones móviles (en comunidades)

Lo que permite ampliar el acceso a la capacitación en todo el país.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Los programas están dirigidos a:

Personas mayores de 18 años

Panameños o extranjeros con cédula E o N

Jóvenes de 16 y 17 años (con autorización del Mitradel)

Al finalizar, los participantes reciben un certificado oficial, útil para mejorar el perfil profesional o acceder a nuevas oportunidades laborales.

Cómo inscribirse en los cursos del INADEH

El proceso de preinscripción se realiza de forma digital a través de la plataforma oficial del INADEH:

Registro en línea

Selección de curso, sede y horario

Confirmación vía correo electrónico

También existen opciones presenciales, telefónicas y por WhatsApp para facilitar el acceso a quienes no cuentan con internet.

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