INADEH abre segundo período de inscripciones 2026: estos son los cursos disponibles desde abril

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de su segundo período de inscripciones 2026, con una nueva oferta de cursos que iniciarán en abril y que buscan fortalecer las competencias laborales en áreas clave del mercado.La convocatoria forma parte del calendario académico de la institución, que este año contempla más de 8,500 cursos a nivel nacional, dirigidos tanto a jóvenes como adultos interesados en capacitarse sin costo.<b>Cursos enfocados en empleabilidad y nuevas tendencias</b>Para este nuevo período, el INADEH mantiene su enfoque en áreas estratégicas con alta demanda laboral, entre ellas:Tecnología y soporte técnicoLogística y transporteTurismo y serviciosIndustria y construcciónEmprendimientoEntre los programas destacados se incluyen formaciones como asistente logístico, soporte en redes informáticas, coordinación de eventos y guías turísticos, alineados con las necesidades del mercado actual.<b>Además, los cursos se imparten en distintas modalidades:</b>PresencialVirtualAcciones móviles (en comunidades)Lo que permite ampliar el acceso a la capacitación en todo el país.<b>¿Quiénes pueden inscribirse?</b>Los programas están dirigidos a:Personas mayores de 18 añosPanameños o extranjeros con cédula E o NJóvenes de 16 y 17 años (con autorización del Mitradel)Al finalizar, los participantes reciben un certificado oficial, útil para mejorar el perfil profesional o acceder a nuevas oportunidades laborales.<b>Cómo inscribirse en los cursos del INADEH</b>El proceso de preinscripción se realiza de forma digital a través de la plataforma oficial del INADEH:Registro en líneaSelección de curso, sede y horarioConfirmación vía correo electrónicoTambién existen opciones presenciales, telefónicas y por WhatsApp para facilitar el acceso a quienes no cuentan con internet.