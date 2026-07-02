El Canal de Panamá recorta calado por El Niño y acelera proyecto de río Indio para asegurar el agua del país

La Administración del Canal de Panamá (ACP) ejecuta una estrategia de doble vía ante el impacto del cambio climático en la ruta interoceánica. En el corto plazo, la entidad implementará restricciones operativas inmediatas para proteger sus reservas hídricas ante la llegada del fenómeno de El Niño a la cuenca en los próximos meses. En paralelo, avanza en los estudios técnicos, ambientales y los acuerdos sociales del proyecto de Río Indio, la reserva estipulada para asegurar el agua de la población y el comercio global.

La restricción operativa se formalizó mediante una notificación de la Vicepresidencia de Operaciones de la ACP a los agentes navieros y operadores del sector. Según el Aviso a la Navegación No. A-22-2026, emitido el 1 de julio de 2026, se aplicará una reducción progresiva en el calado de las esclusas Neopanamax debido a las condiciones hidrológicas actuales. Esta acción da continuidad al ajuste anunciado previamente el 5 de junio, cuando la ACP informó que a partir del próximo 3 de julio el calado máximo autorizado se fijaría en 49.5 pies (15.09 metros).

Con las nuevas proyecciones del lago Gatún, el cronograma establece ahora que el calado autorizado en Agua Dulce Tropical (TFW) bajará a 14.94 metros (49.0 pies) a partir del 24 de julio de 2026, y se ajustará a 14.78 metros (48.5 pies) a partir del 15 de agosto de 2026. La ACP aclaró que este ajuste estacional no implica modificaciones en el número de tránsitos diarios y su impacto real se reduce a menos del 1.7% de los buques Neopanamax que transitan por la vía.

La decisión incorpora las lecciones aprendidas durante el déficit hídrico de 2023-2024 —el año más fuerte de El Niño que ha impactado históricamente al Canal y que produjo la interrupción más severa en sus 110 años de historia—.

La medida complementa los planes de ahorro implementados desde diciembre de 2025 para la temporada seca de 2026. Esta acción preventiva, habitual en la época seca, se adopta nuevamente luego de aproximadamente dos años sin necesidad de aplicarse debido a un 2025 de lluvias abundantes y un inicio de 2026 inusualmente húmedo.

La urgencia hídrica se sustenta en alertas científicas recientes. Esta semana, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) alertó que El Niño alcanzó la categoría de “fuerte” en el territorio nacional tras registrarse anomalías climáticas sostenidas, advirtiendo que se espera que las condiciones continúen por los próximos cinco meses. A nivel internacional, el Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) declaró el desarrollo de este evento en el Pacífico tropical, anticipando un 63% de probabilidad de que las temperaturas de la superficie del mar superen los 2.0 °C, umbral que califica al fenómeno como “muy fuerte”.

Este escenario de variabilidad climática introduce incertidumbre en un periodo de alto dinamismo comercial, reflejado en las estadísticas oficiales de la ACP, que revelan un acumulado de 8,593 tránsitos de alto calado hasta mayo del año fiscal 2026. El flujo registrado hasta ese mes se concentró en las esclusas Panamax tradicionales, que absorbieron 6,208 tránsitos (72.24% del tráfico global), impulsadas por buques quimiqueros con 1,739 viajes (28.0%) y graneleros con 1,491 tránsitos (24.0%). Por su parte, las esclusas Neopanamax absorbieron el 27.76% restante con 2,385 tránsitos, un mercado donde los portacontenedores lideran al sumar 1,378 viajes (57.8%).