El Canal de Panamá recorta calado por El Niño y acelera proyecto de río Indio para asegurar el agua del país

Como respuesta definitiva a estas crisis recurrentes, el gobierno y la ACP impulsan el proyecto del lago de río Indio, seleccionado como la alternativa más viable tras evaluarse 28 opciones en los últimos 30 años. La urgencia de la obra responde a que la demanda de agua proyectada originalmente para 2025 se alcanzó en 2012. Actualmente, más de dos millones de personas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón dependen del sistema hídrico de los lagos Gatún y Alhajuela, que abastece a ocho plantas potabilizadoras en funcionamiento y próximamente a otras dos en construcción.El diseño de río Indio contempla una presa principal y tres auxiliares, ubicadas en la cuenca del Río Indio (No. 111) en la vertiente atlántica, extendiendo un 5% de la infraestructura hacia la cuenca del Canal (No. 115). El embalse inundará unas 4,600 hectáreas (el 8% de su cuenca). A pesar de ser diez veces más pequeño en superficie que el Gatún, poseerá una capacidad de almacenamiento similar. El agua será conducida por gravedad hacia el lago Gatún mediante un túnel de nueve kilómetros de longitud y cinco metros de diámetro, sin necesidad de bombeo.El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, detalló que la ACP mantiene en ejecución las exploraciones geotécnicas, de ingeniería y la actualización de la línea base ambiental, iniciada en julio de 2025 por la empresa URS Holding Company Inc. por un periodo de dos años. El estudio realiza un análisis científico de los ecosistemas, midiendo la calidad del agua, caudales y biodiversidad, comparándolos con datos de 2017-2019. Las empresas interesadas debieron acreditar experiencia técnica bajo las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Acuerdo de Escazú. Las autoridades prevén presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III entre finales de 2026 e inicios de 2027.En el aspecto social, el proyecto se encuentra en la fase de reasentamiento de las familias del área de influencia. Tras la instalación de nueve plataformas participativas en julio de 2025 y la realización de siete reuniones bajo los estándares de la CFI, en abril de 2026 se logró la firma del acuerdo colectivo para el proceso de reasentamiento. El ministro Icaza puntualizó que actualmente se realizan los avalúos comerciales de las propiedades, paso previo para iniciar las negociaciones y acuerdos individuales con cada familia durante la segunda mitad de este año.