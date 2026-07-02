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El Canal de Panamá recorta calado por El Niño y acelera proyecto de río Indio para asegurar el agua del país

as esclusas Neopanamax del Canal de Panamá sufrirán un recorte escalonado en su calado autorizado debido a la llegada del fenómeno de El Niño.
as esclusas Neopanamax del Canal de Panamá sufrirán un recorte escalonado en su calado autorizado debido a la llegada del fenómeno de El Niño.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 03/07/2026 00:00
Ante la inminente llegada de El Niño, la ACP activa recortes de calado en las esclusas Neopanamax y pisa el acelerador en el proyecto de Río Indio, la alternativa técnica seleccionada para proteger el consumo de la población y el tráfico global

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La Administración del Canal de Panamá (ACP) ejecuta una estrategia de doble vía ante el impacto del cambio climático en la ruta interoceánica. En el corto plazo, la entidad implementará restricciones operativas inmediatas para proteger sus reservas hídricas ante la llegada del fenómeno de El Niño a la cuenca en los próximos meses. En paralelo, avanza en los estudios técnicos, ambientales y los acuerdos sociales del proyecto de Río Indio, la reserva estipulada para asegurar el agua de la población y el comercio global.

La restricción operativa se formalizó mediante una notificación de la Vicepresidencia de Operaciones de la ACP a los agentes navieros y operadores del sector. Según el Aviso a la Navegación No. A-22-2026, emitido el 1 de julio de 2026, se aplicará una reducción progresiva en el calado de las esclusas Neopanamax debido a las condiciones hidrológicas actuales. Esta acción da continuidad al ajuste anunciado previamente el 5 de junio, cuando la ACP informó que a partir del próximo 3 de julio el calado máximo autorizado se fijaría en 49.5 pies (15.09 metros).

Con las nuevas proyecciones del lago Gatún, el cronograma establece ahora que el calado autorizado en Agua Dulce Tropical (TFW) bajará a 14.94 metros (49.0 pies) a partir del 24 de julio de 2026, y se ajustará a 14.78 metros (48.5 pies) a partir del 15 de agosto de 2026. La ACP aclaró que este ajuste estacional no implica modificaciones en el número de tránsitos diarios y su impacto real se reduce a menos del 1.7% de los buques Neopanamax que transitan por la vía.

La decisión incorpora las lecciones aprendidas durante el déficit hídrico de 2023-2024 —el año más fuerte de El Niño que ha impactado históricamente al Canal y que produjo la interrupción más severa en sus 110 años de historia—.

La medida complementa los planes de ahorro implementados desde diciembre de 2025 para la temporada seca de 2026. Esta acción preventiva, habitual en la época seca, se adopta nuevamente luego de aproximadamente dos años sin necesidad de aplicarse debido a un 2025 de lluvias abundantes y un inicio de 2026 inusualmente húmedo.

La urgencia hídrica se sustenta en alertas científicas recientes. Esta semana, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) alertó que El Niño alcanzó la categoría de “fuerte” en el territorio nacional tras registrarse anomalías climáticas sostenidas, advirtiendo que se espera que las condiciones continúen por los próximos cinco meses. A nivel internacional, el Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) declaró el desarrollo de este evento en el Pacífico tropical, anticipando un 63% de probabilidad de que las temperaturas de la superficie del mar superen los 2.0 °C, umbral que califica al fenómeno como “muy fuerte”.

Este escenario de variabilidad climática introduce incertidumbre en un periodo de alto dinamismo comercial, reflejado en las estadísticas oficiales de la ACP, que revelan un acumulado de 8,593 tránsitos de alto calado hasta mayo del año fiscal 2026. El flujo registrado hasta ese mes se concentró en las esclusas Panamax tradicionales, que absorbieron 6,208 tránsitos (72.24% del tráfico global), impulsadas por buques quimiqueros con 1,739 viajes (28.0%) y graneleros con 1,491 tránsitos (24.0%). Por su parte, las esclusas Neopanamax absorbieron el 27.76% restante con 2,385 tránsitos, un mercado donde los portacontenedores lideran al sumar 1,378 viajes (57.8%).

Proyecto de río Indio

Como respuesta definitiva a estas crisis recurrentes, el gobierno y la ACP impulsan el proyecto del lago de río Indio, seleccionado como la alternativa más viable tras evaluarse 28 opciones en los últimos 30 años.

La urgencia de la obra responde a que la demanda de agua proyectada originalmente para 2025 se alcanzó en 2012. Actualmente, más de dos millones de personas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón dependen del sistema hídrico de los lagos Gatún y Alhajuela, que abastece a ocho plantas potabilizadoras en funcionamiento y próximamente a otras dos en construcción.

El diseño de río Indio contempla una presa principal y tres auxiliares, ubicadas en la cuenca del Río Indio (No. 111) en la vertiente atlántica, extendiendo un 5% de la infraestructura hacia la cuenca del Canal (No. 115).

El embalse inundará unas 4,600 hectáreas (el 8% de su cuenca). A pesar de ser diez veces más pequeño en superficie que el Gatún, poseerá una capacidad de almacenamiento similar. El agua será conducida por gravedad hacia el lago Gatún mediante un túnel de nueve kilómetros de longitud y cinco metros de diámetro, sin necesidad de bombeo.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, detalló que la ACP mantiene en ejecución las exploraciones geotécnicas, de ingeniería y la actualización de la línea base ambiental, iniciada en julio de 2025 por la empresa URS Holding Company Inc. por un periodo de dos años. El estudio realiza un análisis científico de los ecosistemas, midiendo la calidad del agua, caudales y biodiversidad, comparándolos con datos de 2017-2019.

Las empresas interesadas debieron acreditar experiencia técnica bajo las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Acuerdo de Escazú. Las autoridades prevén presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III entre finales de 2026 e inicios de 2027.

En el aspecto social, el proyecto se encuentra en la fase de reasentamiento de las familias del área de influencia. Tras la instalación de nueve plataformas participativas en julio de 2025 y la realización de siete reuniones bajo los estándares de la CFI, en abril de 2026 se logró la firma del acuerdo colectivo para el proceso de reasentamiento.

El ministro Icaza puntualizó que actualmente se realizan los avalúos comerciales de las propiedades, paso previo para iniciar las negociaciones y acuerdos individuales con cada familia durante la segunda mitad de este año.

Obras portuarias

Paralelamente a la agenda hídrica, el ministro Icaza informó sobre el desarrollo de la cartera comercial del Canal. Anunció que el próximo 9 de julio concluirá el proceso de precalificación para las empresas interesadas en la futura concesión de dos nuevos puertos vinculados operativamente a la vía interoceánica: Corozal en el sector Pacífico e Isla Telfers en el Atlántico.

Una vez seleccionadas las compañías que cumplan con los requisitos técnicos y financieros, la Administración y la Junta Directiva definirán en equipo el modelo de negocio y el pliego de condiciones para proceder con la licitación internacional.

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