Los sabores del patrimonio inmaterial

Las docentes Josefa Fifita Bichili y Paola Meneses publicaron este año 2025 el libro 'Historia detrás de una receta', obra que pondera la riqueza cultural de Panamá a través de su cocina. A partir de la investigación y escritura de su texto, reconfirmaron lo importante que es rescatar de la desmemoria a nuestra gastronomía, porque 'si no sabemos quiénes somos, no sabemos para dónde vamos', indicó la directora de la Escuela de Turismo y Gastronomía.Para comprobar que tenemos mucha tradición, ejercieron la tarea de preservar algunas de las tantas recetas de nuestras cocineras para evitar que cayeran en el olvido.'Hacer un libro como ‘Historia detrás de una receta’ fue una montaña rusa. Han sido años de trabajo y desafíos. Quisimos honrar a cada mujer que se levanta en la mañana a poner un fogón para llevar el sustento a su casa', rememoró Bichili. Además, querían que fuera una obra para el amante de la cocina, y que al poner su plato en la mesa le comparta a sus comensales los orígenes de ese manjar.