IICA estrena liderazgo: Muhammad Ibrahim priorizará ciencia y competitividad agrícola

En un momento crucial para la seguridad alimentaria global, el ingeniero agrónomo guyanés Muhammad Ibrahim asumió el cargo de director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El acto, celebrado en la sede central del organismo en Costa Rica, congregó a ministros, viceministros y altos funcionarios de más de 30 países, consolidando un respaldo hemisférico a su visión de una agricultura basada en la ciencia y la resiliencia climática.

Ibrahim, quien sucede al argentino Manuel Otero, toma las riendas de una institución con presencia en 34 países, cuya misión técnica es fundamental para el diseño de políticas públicas que impulsen la productividad rural. Durante su discurso de toma de posesión, el nuevo director general enfatizó su compromiso con una gestión inclusiva: “Voy a ser un director general para todas las Américas, con el entendimiento de que necesitamos estrategias diferenciadas para los sistemas alimentarios de cada región del continente”.

La trayectoria de Ibrahim, que abarca el desarrollo agrícola, la cooperación internacional y el liderazgo académico, fue destacada por las delegaciones presentes como una garantía de continuidad y evolución. Su elección marca un hito histórico, al ser el primer guyanés en liderar el IICA, un hecho celebrado por el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Alí, quien calificó al sector agropecuario como la “columna vertebral de la prosperidad rural”.

El mandato de Ibrahim se centrará en elevar la excelencia técnica del Instituto y fortalecer las alianzas público-privadas. “Fomentaré un entorno donde florezcan la colaboración y la capacidad técnica, guiados por la transparencia, la prudencia financiera y la rendición de cuentas”, aseguró el agrónomo a los presentes en el acto de toma de posesión.