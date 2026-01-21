  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

IICA estrena liderazgo: Muhammad Ibrahim priorizará ciencia y competitividad agrícola

El ingeniero agrónomo guyanés Muhammad Ibrahim asume el cargo de director general del IICA.
El ingeniero agrónomo guyanés Muhammad Ibrahim asume el cargo de director general del IICA. Cedida | IICA
Por
Mileika Lasso
  • 21/01/2026 12:26
Con el respaldo de más de 30 países entre esos Panamá, el ingeniero agrónomo guyanés Muhammad Ibrahim inicia su gestión enfocada en sistemas agroalimentarios sostenibles

En un momento crucial para la seguridad alimentaria global, el ingeniero agrónomo guyanés Muhammad Ibrahim asumió el cargo de director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El acto, celebrado en la sede central del organismo en Costa Rica, congregó a ministros, viceministros y altos funcionarios de más de 30 países, consolidando un respaldo hemisférico a su visión de una agricultura basada en la ciencia y la resiliencia climática.

Ibrahim, quien sucede al argentino Manuel Otero, toma las riendas de una institución con presencia en 34 países, cuya misión técnica es fundamental para el diseño de políticas públicas que impulsen la productividad rural. Durante su discurso de toma de posesión, el nuevo director general enfatizó su compromiso con una gestión inclusiva: “Voy a ser un director general para todas las Américas, con el entendimiento de que necesitamos estrategias diferenciadas para los sistemas alimentarios de cada región del continente”.

La trayectoria de Ibrahim, que abarca el desarrollo agrícola, la cooperación internacional y el liderazgo académico, fue destacada por las delegaciones presentes como una garantía de continuidad y evolución. Su elección marca un hito histórico, al ser el primer guyanés en liderar el IICA, un hecho celebrado por el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Alí, quien calificó al sector agropecuario como la “columna vertebral de la prosperidad rural”.

El mandato de Ibrahim se centrará en elevar la excelencia técnica del Instituto y fortalecer las alianzas público-privadas. “Fomentaré un entorno donde florezcan la colaboración y la capacidad técnica, guiados por la transparencia, la prudencia financiera y la rendición de cuentas”, aseguró el agrónomo a los presentes en el acto de toma de posesión.

El agro como prioridad de seguridad nacional

La relevancia económica de esta transición no pasó desapercibida para las potencias agrícolas del continente. Representantes de Estados Unidos emitieron un mensaje contundente, instando a que la agricultura sea tratada como una ”prioridad de seguridad nacional”. Según el gobierno estadounidense, bajo la gestión de Otero se fortaleció la agricultura como sector estratégico, y ahora se espera que Ibrahim profundice en la creación de “exportaciones resilientes” y el fortalecimiento de los consumidores.

Por su parte, el viceministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Cleber Soares —quien tomó el juramento a Ibrahim en representación de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA)—, subrayó la importancia de la competitividad en los mercados internacionales. En la misma línea, Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios de Argentina, señaló que el conocimiento técnico de Ibrahim será clave para una etapa donde la eficiencia en el uso de insumos y la innovación tecnológica determinarán el éxito del comercio regional.

Legado y futuro de la cooperación técnica

El director saliente, Manuel Otero, entregó el mando de una institución que hoy es referencia mundial en apoyo técnico rural. Ibrahim reconoció este legado, prometiendo cerrar las brechas existentes para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles que no solo alimenten a la población, sino que también generen valor económico estable para los productores y ganaderos.

Con la mirada puesta en la sostenibilidad, el IICA bajo la dirección de Ibrahim se encamina a ser el puente entre la ciencia y la acción práctica, en un continente que posee las tierras, la gente y la experiencia para liderar el suministro de alimentos a nivel global, siempre y cuando se priorice la inversión en tecnología y la reducción de distorsiones comerciales.

VIDEOS
Lo Nuevo