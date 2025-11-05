Panamá recibió a Ibrahim antes de su elección como jefe del IICA para 2026-2030

Muhammad Ibrahim, de la República Cooperativa de Guyana, fue elegido como nuevo director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para el período 2026-2030, durante la 23ª Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) realizada en Brasilia, Brasil. La elección, tomada por mayoría por los ministros de Agricultura de las Américas, define la sucesión del argentino Manuel Otero, quien ha dirigido el organismo desde 2018. La designación de Ibrahim consolida una candidatura que desde meses atrás venía construyendo consensos regionales. En junio pasado, el ahora director electo estuvo en Panamá, donde sostuvo una reunión con el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares. Durante ese encuentro, realizado en la sede del ministerio, el entonces candidato presentó los pilares de su propuesta de gestión, orientada a fortalecer la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y el acceso a tecnología por parte de los sistemas agroproductivos de la región.

Ibrahim, ingeniero agrónomo con más de 35 años de experiencia en investigación, docencia y gestión institucional, ha trabajado en la construcción de redes de cooperación agrícola en América Latina y el Caribe. Fue director general del Centro de Investigación Agrícola Tropical y de Enseñanza Superior (CATIE), una de las principales instituciones académicas y científicas del continente, y también ocupó posiciones técnicas en el propio IICA en países como Belice y Costa Rica. Durante su visita a Panamá, Ibrahim destacó la necesidad de “profundizar alianzas estratégicas” entre países, especialmente ante retos comunes como el cambio climático, los choques en las cadenas de suministro y la presión inflacionaria sobre los alimentos. “Panamá y el IICA tienen una alianza estratégica que queremos fortalecer aún más a partir de enero, cuando me tocará asumir como nuevo director general si los países me acompañan en esta idea de dar continuidad al posicionamiento del IICA como una institución estratégica para la construcción de seguridad alimentaria y nutricional”, declaró entonces. Su elección finalmente se confirmó este 4 de noviembre en Brasilia. Al aceptar el mandato hemisférico, Ibrahim expresó: “Trabajaremos con todas las naciones del continente americano para forjar un horizonte de cooperación. Me siento honrado y agradecido por haber sido elegido para liderar esta gran institución. Reconozco el notable trabajo realizado por el Director General Manuel Otero”.