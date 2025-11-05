Panamá recibió a Ibrahim antes de su elección como jefe del IICA para 2026-2030

El respaldo a su candidatura también representa un momento significativo para Guyana, nación que en los últimos años ha ganado relevancia económica por su crecimiento acelerado vinculado a la producción energética, pero que mantiene a la agricultura como componente estratégico de su seguridad alimentaria. El presidente de ese país, Irfaan Ali, había señalado en su momento que la candidatura de Ibrahim reflejaba el carácter birregional de Guyana, como puente entre el Caribe y América del Sur.Ibrahim asumirá formalmente el próximo <b>15 de enero de 2026</b> en la sede del organismo en San José, Costa Rica. Su gestión comenzará en un contexto marcado por desafíos como el aumento de eventos climáticos extremos, la necesidad de promover sistemas productivos bajos en emisiones y las urgencias de mejorar el bienestar de las poblaciones rurales, que continúan enfrentando brechas de acceso a tecnología, financiamiento y mercados.Mientras tanto, la<b> Conferencia de Ministros de Agricultura </b>en Brasilia también sirvió de escenario para que las autoridades hemisféricas reconocieran la gestión de Manuel Otero, destacando su labor para fortalecer la cooperación técnica, mejorar la sanidad agropecuaria y elevar el perfil estratégico de la agricultura en las agendas nacionales.