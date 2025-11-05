Estados Unidos acumula 15 ataques en el Caribe y el Pacífico bajo la ‘guerra contra el narcotráfico’

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/busquedas/-/search/estados%20unidos/false/false/19831105/20251105/date/true/true/0/0/meta/0/0/0/1" target="_blank">El Gobierno de Estados Unidos</a></b> confirmó este martes <b>un nuevo ataque en el océano Pacífico</b>, el <b>decimotercero desde el 2 de septiembre</b>, dentro de una campaña militar que Washington presenta como parte de su lucha contra el narcotráfico.Según el <b>Departamento de Defensa</b>, las embarcaciones destruidas 'transportaban narcóticos', aunque no se han presentado pruebas que sustenten esa versión. Desde el inicio de las operaciones, <b>67 personas han muerto</b> y <b>no se han registrado capturas</b>. Ninguno de los ataques ha contado con autorización del Congreso estadounidense ni con procesos judiciales previos, lo que ha despertado críticas internacionales.Los gobiernos de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/venezuela" target="_blank">Venezuela</a></b> y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/colombia" target="_blank">Colombia</a></b> califican la ofensiva como una 'guerra no declarada' y un acto de agresión. El presidente <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a></b> denunció ante la ONU que se trata de 'ejecuciones seriales', mientras que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego" target="_blank">Gustavo Petro</a></b> afirmó que 'ningún poder puede justificar asesinatos en nombre de la seguridad'.