ESTADOS UNIDOS

Ryan Routh, autor del segundo intento de asesinato contra Donald Trump, recibe la cadena perpetua

Ryan Routh, al momento de ser capturado por la policía local de West Palm Beach.
Ryan Routh, al momento de ser capturado por la policía local de West Palm Beach. AFP
Por
José Vilar
  • 04/02/2026 13:58
Ryan Routh fue condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Donald Trump mientras jugaba golf en su club de West Palm Beach en septiembre de 2024. El ataque frustrado fue detectado por el Servicio Secreto y se suma a otro intento de magnicidio ocurrido meses antes durante un mitin en Pensilvania

El hombre acusado de intentar asesinar al entonces candidato presidencial Donald Trump en el campo de golf de su club en West Palm Beach (Estados Unidos), Ryan Routh, fue sentenciado este martes 4 de febrero a cadena perpetua por el atentado contra el hoy inquilino de la Casa Blanca.

El contratista de construcción itinerante, de 59 años, estuvo presente en la audiencia en la que la jueza Aileen Cannon, de la Corte Federal Distrital de Fort Pierce (Florida), anunció la sentencia, luego de que en septiembre un jurado popular lo declarara culpable de planear e intentar ejecutar el asesinato de Trump mientras este jugaba golf, su deporte favorito, en uno de sus clubes.

Al momento de los hechos —ocurridos el 15 de septiembre de 2024—, Routh se encontraba escondido entre los arbustos, fuera de las propiedades de Trump, hasta que fue detectado por un agente del Servicio Secreto, quien dio aviso a las autoridades correspondientes. Según el diario The New York Times, Routh habría combatido junto a las tropas de Ucrania en la guerra que enfrenta a ese país con Rusia.

Cabe recordar que el 13 de julio de 2024, Trump también fue víctima de otro intento de asesinato mientras ofrecía un mitin político en Butler, Pensilvania. La bala, disparada por el tirador Thomas Crooks, le rozó la oreja, provocándole una herida sangrante. La imagen de ese momento, en la que aparece escoltado por agentes del Servicio Secreto, se convirtió en un símbolo que analistas consideran clave para que Trump lograra su segundo mandato al frente de Estados Unidos.

