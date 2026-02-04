Ryan Routh, autor del segundo intento de asesinato contra Donald Trump, recibe la cadena perpetua

El hombre acusado de intentar asesinar al entonces candidato presidencial <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">Donald Trump</a></b> en el campo de golf de su club en <b>West Palm Beach (<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/estados-unidos" target="_blank">Estados Unidos</a>)</b>, <b>Ryan Routh</b>, fue sentenciado este <b>martes 4 de febrero</b> a <b>cadena perpetua</b> por el atentado contra el hoy inquilino de la <b>Casa Blanca</b>.El <b>contratista de construcción itinerante</b>, de <b>59 años</b>, estuvo presente en la audiencia en la que la jueza <b>Aileen Cannon</b>, de la <b>Corte Federal Distrital de Fort Pierce (Florida)</b>, anunció la sentencia, luego de que en septiembre un <b>jurado popular</b> lo declarara culpable de planear e intentar ejecutar el asesinato de Trump mientras este jugaba golf, su deporte favorito, en uno de sus clubes.Al momento de los hechos —ocurridos el <b>15 de septiembre de 2024</b>—, Routh se encontraba <b>escondido entre los arbustos</b>, fuera de las propiedades de Trump, hasta que fue detectado por un <b>agente del Servicio Secreto</b>, quien dio aviso a las autoridades correspondientes. Según el diario <b>The New York Times</b>, Routh habría combatido junto a las <b>tropas de Ucrania</b> en la guerra que enfrenta a ese país con <b>Rusia</b>.Cabe recordar que el <b>13 de julio de 2024</b>, Trump también fue víctima de otro <b>intento de asesinato</b> mientras ofrecía un mitin político en <b>Butler, Pensilvania</b>. La bala, disparada por el tirador <b>Thomas Crooks</b>, le rozó la oreja, provocándole una herida sangrante. La imagen de ese momento, en la que aparece escoltado por agentes del <b>Servicio Secreto</b>, se convirtió en un símbolo que analistas consideran clave para que Trump lograra su <b>segundo mandato</b> al frente de <b>Estados Unidos</b>.