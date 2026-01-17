Alcaldía de Arraiján denuncia segundo atentado tras robo de bus oficial y agresión a agente municipal

A través de un comunicado oficial, la Alcadía de Arraiján denunció que la noche de este viernes 16 de enero se registró un segundo atentado en contra de la administración municipal tras el robo de un bus oficial y la agresión con arma blanca a un agente de la Policía Municipal.

El hecho se registró aproximadamente a las 11:00 de la noche en el gimnasio Régulo Sánchez, cuando varios sujetos ingresaron al lugar y sustrajeron un vehículo tipo Toyota Coaster, año 2022, debidamente rotulado con el logo de la Alcaldía de Arraiján.

Durante el incidente, un agente de la Policía Municipal fue atacado físicamente y resultó herido con arma blanca.

El funcionario fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde permanece bajo observación y recibiendo atención especializada.

La entidad reiteró su compromiso de colaborar estrechamente con las autoridades competentes para dar con los responsables de este suceso y condenó los actos de violencia, señalando que este tipo de hechos ponen en riesgo la vida e integridad del personal municipal, así como los bienes públicos y los programas dirigidos a estudiantes y a la comunidad en general.

La Alcaldía de Arraiján exhortó a la ciudadanía a brindar cualquier información que contribuya a la ubicación del vehículo robado y a la identificación de los involucrados.