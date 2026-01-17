Alcaldía de Arraiján denuncia segundo atentado tras robo de bus oficial y agresión a agente municipal

A través de un comunicado oficial, l<a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-arraijan">a Alcadía de Arraiján</a> denunció que la noche de este viernes 16 de enero se registró un segundo atentado en contra de la administración municipal<b> tras el robo de un bus oficial</b> y <b>la agresión con arma blanca a un agente de la Policía Municipal</b>. El hecho se registró aproximadamente a las 11:00 de la noche en el gimnasio Régulo Sánchez, <b>cuando varios sujetos ingresaron al lugar y sustrajeron un vehículo tipo Toyota Coaster, año 2022</b>, debidamente rotulado con el logo de la Alcaldía de Arraiján.Durante el incidente, <b>un agente de la Policía Municipal fue atacado físicamente y resultó herido con arma blanca</b>. El funcionario fue trasladado de inmediato a un centro médico, <b>donde permanece bajo observación y recibiendo atención especializada</b>.La entidad reiteró su compromiso de colaborar estrechamente con las autoridades competentes para dar con los responsables de este suceso y condenó los actos de violencia, señalando que este tipo de hechos ponen en riesgo la vida e integridad del personal municipal, así como los bienes públicos y los programas dirigidos a estudiantes y a la comunidad en general.La Alcaldía de Arraiján exhortó a la ciudadanía a brindar cualquier información que contribuya a la ubicación del vehículo robado y a la identificación de los involucrados.