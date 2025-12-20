Hasta cuándo rige la ley seca por el 20 de diciembre en Panamá

La legislación también ordena la suspensión de espectáculos musicales públicos, así como la prohibición de la transmisión y proyección de música estridente en los medios de comunicación radiales y televisivos, tanto estatales como privados, durante la fecha conmemorativa.Como parte de los actos simbólicos de duelo, la ley dispone además que la bandera nacional sea izada a media asta en todas las instituciones públicas del país.Estas medidas buscan preservar el carácter solemne del 20 de diciembre y fomentar un ambiente de respeto, recogimiento y reflexión en honor a las víctimas de uno de los episodios más dolorosos de la historia nacional.