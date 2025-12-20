  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Hasta cuándo rige la ley seca por el 20 de diciembre en Panamá

La normativa establece ley seca nacional por el Día de Duelo Nacional del 20 de diciembre.
La normativa establece ley seca nacional por el Día de Duelo Nacional del 20 de diciembre. StockSnap / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/12/2025 11:54
La venta y consumo de bebidas alcohólicas estarán prohibidos durante 24 horas este 20 de diciembre.

La Ley N.° 291 de 2022 establece que el 20 de diciembre se conmemora en Panamá el Día de Duelo Nacional y es de descanso obligatorio, en memoria de las víctimas de la invasión militar de Estados Unidos ocurrida en 1989.

Entre las disposiciones más relevantes de esta normativa se encuentra la aplicación de la ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde las 12:01 a.m. del 20 de diciembre hasta las 12:01 a.m. del 21 de diciembre.

Ley establece suspensión de música y actos públicos por Día de Duelo Nacional

La legislación también ordena la suspensión de espectáculos musicales públicos, así como la prohibición de la transmisión y proyección de música estridente en los medios de comunicación radiales y televisivos, tanto estatales como privados, durante la fecha conmemorativa.

Como parte de los actos simbólicos de duelo, la ley dispone además que la bandera nacional sea izada a media asta en todas las instituciones públicas del país.

Estas medidas buscan preservar el carácter solemne del 20 de diciembre y fomentar un ambiente de respeto, recogimiento y reflexión en honor a las víctimas de uno de los episodios más dolorosos de la historia nacional.

Lo Nuevo