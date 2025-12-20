Hasta cuándo rige la ley seca por el 20 de diciembre en Panamá

La Ley N.° 291 de 2022 establece que el 20 de diciembre se conmemora en Panamá el Día de Duelo Nacional y es de descanso obligatorio, en memoria de las víctimas de la invasión militar de Estados Unidos ocurrida en 1989. Entre las disposiciones más relevantes de esta normativa se encuentra la aplicación de la ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde las 12:01 a.m. del 20 de diciembre hasta las 12:01 a.m. del 21 de diciembre.

Ley establece suspensión de música y actos públicos por Día de Duelo Nacional