Posponen debate para transparentar a los beneficiarios reales de contratos estatales

Para la próxima semana quedó pospuesto el primer debate del proyecto de ley 479 que hace de acceso público la lista de personas que contratan con el Estado y modifica la <b>Ley 22 de 2006</b> de contrataciones públicas, propuesto por la diputada de Vamos, Janine Prado.El debate que se daría en la Comisión de Economía y Finanzas del Legislativo estuvo contemplada como punto 6 en el orden del día. A la reunión asistió la Fundación Para el Desarrollo De la Libertad Ciudadana, organización que presentó aportes al proyecto abogando por su aprobación en aras de que exista coherencia legislativa entre la transparencia en el uso de fondos y las contrataciones públicas.El proyecto de ley, prohijado el 15 de octubre pasado, surgió posterior a la publicación de<b> La Estrella de Panamá</b> que reveló que la <b>Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)</b> restringió esta información requerida respecto a los proponentes del Hospital de Mascotas, una obra de $14 millones.