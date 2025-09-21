Publicación de beneficiarios finales de empresas licitantes en manos de la Corte

<b>La negativa surgió tras la petición de esta información a la DGCP basada en la Ley de Transparencia</b> toda vez que al momento del requerimiento no había sido declarada restringida.Además, se sustentó en la Ley de Contrataciones Públicas que indica que las personas jurídicas o empresas que participen licitaciones mayores de medio millón <b>presentarán ante la DGCP una declaración jurada en la que se debe certificar el nombre de cada persona natural beneficiaria final</b> de por lo menos el 10% del capital accionario emitido y en circulación.La dirección alegó que <i>'los secretos comerciales o la información comercial de carácter confidencial, obtenidos por el Estado, producto de la regulación de actividades económicas' </i>se considera restringida, en un comunicado sin carácter legal.