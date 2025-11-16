En duda la admisión del ‘habeas data’ para conocer a los verdaderos contratantes del Estado

<i>'La acción de habeas data debió ser admitida si cumple los requisitos de procedimiento, y así entrar a resolver el fondo de lo solicitado. Eventualmente, la CSJ evita conocer lo pretendido exigiendo ‘estándares‘ que no existen en la Ley 6 de 2002 ni en la Constitución Política. Por tanto, lo procesalmente viable es que sea admitida dicha acción y crear doctrina relevante que eleve el acceso a la información pública a los propósitos de una sociedad abierta en datos'</i>, comentó el abogado con maestría en derecho procesal <b>Félix Humberto Paz Moreno</b>.De concederse el habeas data se revelaría también la información para todas las licitaciones del Estado y <b>se podría conocer quién está detrás de las sociedades contratantes, si son donantes de campaña, sus vínculos con las autoridades de turno y posibles conflictos de interés</b>.