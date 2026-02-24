Avanza reforma para descontar faltas a diputados

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate la modificación del artículo 86 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, una reforma que introduce descuentos proporcionales a los diputados que se ausenten injustificadamente de las sesiones plenarias o que no habiliten a sus suplentes.

La decisión, adoptada por unanimidad, marca un punto sensible en un órgano legislativo que enfrenta cuestionamientos constantes por ausencias, falta de quórum y votaciones a deshoras. El mensaje político es claro: la curul vacía tendrá consecuencias económicas.

Aunque el voto final fue unánime, el camino al consenso estuvo lejos de ser pacífico. Durante semanas, la discusión en la Comisión de Credenciales expuso tensiones internas sobre el alcance de las sanciones, la figura del suplente y el verdadero rol del diputado dentro y fuera del pleno.

El diputado Augusto Palacio, de la bancada independiente Vamos, planteó el principio que terminó dominando la narrativa del debate: “Quien no trabaja no cobra”.

A su juicio, la reforma responde a una demanda ciudadana directa. Sostuvo que la curul es una “dupleta”, integrada por principal y suplente, y que la ausencia de ambos en el hemiciclo debilita la legitimidad del Órgano Legislativo.

Palacio advirtió que no avanzar con la reforma enviaría “un mal mensaje” en un contexto donde la Asamblea enfrenta una marcada crisis de credibilidad.

El diputado José Luis Varela, del Partido Panameñista, amplió el debate al cuestionar las sesiones que se extienden entre las 10:00 p.m. y las 8:00 a.m., conocidas popularmente como “madrugonazos”.

Su planteamiento buscaba limitar la aprobación de proyectos controversiales en horarios de baja supervisión pública.

Varela propuso que el descuento se aplicara automáticamente ante la ausencia, sin depender de que la sesión se cayera por falta de quórum. Sin embargo, reconoció que existen circunstancias que ameritan justificación, como fuerza mayor, citas médicas o misiones oficiales en el circuito.

Su intervención puso sobre la mesa una discusión más amplia: la tensión entre el trabajo legislativo en el pleno y la labor territorial que los diputados realizan en sus comunidades.