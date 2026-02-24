Avanza reforma para descontar faltas a diputados

<b> Curul al 100 % y sesiones virtuales</b>Dana Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, defendió que la asistencia se mida por curul, sumando principal y suplente para reflejar el 100 % de representación. Cuestionó que solo se publique el porcentaje de asistencia del principal y reiteró que el trabajo en el circuito también forma parte de la representación política.La diputada también respaldó la regulación formal de las sesiones virtuales, una práctica que se consolidó durante la pandemia y que ahora queda incorporada bajo parámetros específicos.<b> El consenso y lo que quedó fuera</b>Las propuestas más severas —como multas equivalentes a un mes o más de salario, o restricciones casi absolutas a las sesiones nocturnas— no prosperaron. Tras un receso y conversaciones entre bancadas, la Comisión de Credenciales presentó un texto de consenso que fue aprobado sin votos en contra.El nuevo artículo 86 establece descuentos proporcionales por ausencias injustificadas, contabiliza la asistencia por curul, permite aplicar sanciones cuando no haya quórum y autoriza sesiones virtuales en circunstancias excepcionales.