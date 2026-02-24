Panamá busca blindar su logística con nuevas leyes de Estrategia Marítima y Concesiones Portuarias

Desde el sector privado, el <b><a href="/tag/-/meta/coel-consejo-empresarial-logistico">Consejo Nacional de la Empresa Logística (COEL) </a></b>ve en esta mesa técnica una oportunidad para 'limpiar' el ecosistema legal panameño. <b>Ángel Sánchez Chiapeto, presidente de COEL</b>, denunció que el país aún mantiene leyes de aduanas que datan de 1956, las cuales resultan obsoletas ante los tratados internacionales vigentes.<i><b>'Es muy común que se firmen tratados internacionales que privan sobre la ley local, creando contradicciones',</b></i> señaló Sánchez. Para el gremio, la actualización normativa debe incluir no solo la parte comercial, sino también la seguridad, digitalización y sostenibilidad. La voluntad política, según Sánchez, se medirá al finalizar estas mesas: <i><b>'La voluntad la veremos cuando veamos cuántas de estas iniciativas fueron tomadas en cuenta para nuevas leyes'.</b></i>