Hong Kong protesta ante Panamá por ‘toma forzosa’ de puertos operados por CK Hutchison

La Embajada de la República Popular China en Panamá informó que el Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) presentó una enérgica protesta ante el Gobierno panameño por la “toma forzosa” de dos puertos operados por Panama Ports Company, filial de CK Hutchison Ports.

Según el comunicado , el secretario de Comercio y Desarrollo Económico de la RAEHK, Algernon Yau, expresó formalmente el descontento del gobierno hongkonés al Cónsul General de Panamá en Hong Kong, luego de que el pasado 23 de febrero las autoridades panameñas asumieran el control de las terminales y rescindieran los derechos de operación de la empresa.

El Ejecutivo de la RAEHK manifestó su firme oposición a la medida, señalando que esta socava el espíritu de los contratos y vulnera los legítimos derechos e intereses de las empresas de Hong Kong que operan en el extranjero. Asimismo, reiteró su compromiso de salvaguardar los intereses comerciales de sus compañías.

De acuerdo con el pronunciamiento, el gobierno hongkonés cuestionó además el fallo previo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la operación de los dos puertos por parte de la empresa afectada. El portavoz sostuvo que dicha decisión “ignoró los hechos y quebrantó la buena fe contractual”.

El comunicado añade que la empresa ya había iniciado procedimientos de arbitraje antes de la toma de control, y que la acción del Gobierno panameño habría causado un grave perjuicio a sus derechos e intereses legítimos, además de afectar la confianza en el entorno comercial del país.

El Ejecutivo de la RAEHK instó a Panamá a respetar el espíritu de los contratos y a garantizar un entorno comercial justo y equitativo para las empresas que operan legalmente en su territorio. También subrayó que las compañías de Hong Kong que invierten en Panamá deben recibir trato y protección justos y razonables.

El portavoz destacó que la empresa ha realizado importantes inversiones en Panamá y ha generado empleos durante años, y afirmó que las acciones adoptadas por el Gobierno panameño afectan la credibilidad del país y las normas del comercio internacional.