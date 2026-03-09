  1. Inicio
Timothée Chalamet enfurece al ballet y un dato inesperado sobre su madre sale a la luz

El actor compartió en sus redes sociales que se encuentra en China mientras sus fans y detractores hablan de su inoportuno comentario.
El actor compartió en sus redes sociales que se encuentra en China mientras sus fans y detractores hablan de su inoportuno comentario.
Laura Chang
  • 09/03/2026 10:33
Teatros, bailarines y cantantes reaccionaron con dureza tras un comentario del actor que rápidamente se volvió viral.

El actor Timothée Chalamet está en el centro de una inesperada polémica luego de que una frase suya sobre la ópera y el ballet provocara una ola de críticas en el mundo de las artes escénicas.

Todo ocurrió durante una charla pública con el actor Matthew McConaughey, donde Chalamet reflexionaba sobre el futuro del cine y las dificultades que enfrentan algunas industrias culturales. Fue entonces cuando lanzó una frase que rápidamente se viralizó:

“No quiero trabajar en ballet u ópera... cosas donde dicen ‘mantengamos esto vivo aunque ya a nadie le importe’”.

Aunque el actor intentó suavizar el comentario señalando que hablaba “con todo respeto” hacia quienes trabajan en esos ámbitos, el daño ya estaba hecho y el fragmento comenzó a circular en redes sociales generando indignación entre artistas y compañías culturales.

Teatros y artistas responden a Chalamet

La reacción del mundo artístico fue inmediata. Instituciones emblemáticas como la Metropolitan Opera y compañías de ballet respondieron en redes defendiendo la vigencia de estas disciplinas, algunas incluso con publicaciones directas dirigidas al actor.

Otros teatros aprovecharon la controversia para reivindicar el valor cultural de estas artes.

La Seattle Opera, por ejemplo, respondió con humor ofreciendo descuentos en entradas con un código llamado “Timothee”, mientras compartía mensajes resaltando la tradición y el impacto del género.

Artistas y figuras del espectáculo también reaccionaron. La cantante Doja Cat criticó públicamente las palabras del actor y recordó que la ópera tiene más de 400 años de historia y el ballet cerca de 500, destacando la disciplina y dedicación que requiere este tipo de arte.

La controversia tiene un detalle que muchos señalaron como irónico: la madre de Chalamet, Nicole Flender, fue bailarina profesional de Broadway, lo que hizo que el comentario del actor sorprendiera aún más a parte de la comunidad artística.

Mientras la polémica sigue creciendo en redes y en el mundo cultural, el actor se encuentra en Beijing, China aparentemente disfrutando de sus vacaciones.

