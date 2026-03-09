Timothée Chalamet enfurece al ballet y un dato inesperado sobre su madre sale a la luz

El actor Timothée Chalamet está en el centro de una inesperada polémica luego de que una frase suya sobre la ópera y el ballet provocara una ola de críticas en el mundo de las artes escénicas.

Todo ocurrió durante una charla pública con el actor Matthew McConaughey, donde Chalamet reflexionaba sobre el futuro del cine y las dificultades que enfrentan algunas industrias culturales. Fue entonces cuando lanzó una frase que rápidamente se viralizó:

“No quiero trabajar en ballet u ópera... cosas donde dicen ‘mantengamos esto vivo aunque ya a nadie le importe’”.

Aunque el actor intentó suavizar el comentario señalando que hablaba “con todo respeto” hacia quienes trabajan en esos ámbitos, el daño ya estaba hecho y el fragmento comenzó a circular en redes sociales generando indignación entre artistas y compañías culturales.