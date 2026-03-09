Timothée Chalamet enfurece al ballet y un dato inesperado sobre su madre sale a la luz

<b>Teatros y artistas responden a Chalamet</b>La reacción del mundo artístico fue inmediata. Instituciones emblemáticas como la Metropolitan Opera y compañías de ballet respondieron en redes defendiendo la vigencia de estas disciplinas, algunas incluso con publicaciones directas dirigidas al actor.Otros teatros aprovecharon la controversia para reivindicar el valor cultural de estas artes. La Seattle Opera, por ejemplo, respondió con humor ofreciendo descuentos en entradas con un código llamado 'Timothee', mientras compartía mensajes resaltando la tradición y el impacto del género.Artistas y figuras del espectáculo también reaccionaron. La cantante Doja Cat criticó públicamente las palabras del actor y recordó que la ópera tiene más de 400 años de historia y el ballet cerca de 500, destacando la disciplina y dedicación que requiere este tipo de arte.La controversia tiene un detalle que muchos señalaron como irónico: la madre de Chalamet, Nicole Flender, fue bailarina profesional de Broadway, lo que hizo que el comentario del actor sorprendiera aún más a parte de la comunidad artística.Mientras la polémica sigue creciendo en redes y en el mundo cultural, el actor se encuentra en Beijing, China aparentemente disfrutando de sus vacaciones.