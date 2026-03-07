Derrota y estética en el Óscar

En la ceremonia de la edición 98 -organizada por los más de diez mil miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas- habrá producciones que llegarán con pocas nominaciones, lo que les brinda muchas opciones de marcharse a casa sin recompensa.El evento ocurrirá el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y traerá consigo un enorme nada para los largometrajes Bugonia (Irlanda), de Yorgos Lanthimos y Train Dreams<b> </b>(Estados Unidos), de Clint Bentley (ambas con 4 nominaciones). Igual sin resultados se irán Blue Moon<b> </b>(EU), de Richard Linklater; Sirat (España), de Oliver Laxe y Un simple accident<b> </b>(Irán), de Jafar Panahi (todas con dos nominaciones), igual se irán en blanco otras cintas de ficción que tiene una nominación: If I Had Legs I´d Kick You (EU), de Mary Bronstein; Sawt al-Hind Rajab<b> </b>(Túnez), de Kaouther Ben Hania y Song Sung Blue (EU), de Craig Brewer.