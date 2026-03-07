Derrota y estética en el Óscar

En un mundo que pondera el éxito como el significado último de la vida, nos olvidamos rápido de aquellos que lucharon por conquistar un sueño, pero que la consagración no les sonrió por un conjunto de razones adversas. Jorge Luis Borges planteaba que “hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria”. La hermosa lógica del poeta argentino no se cumple con aquellas películas nominadas al premio Oscar que se van sin ninguna estatuilla dorada que vanagloriar en sus redes sociales. Es verídico que una nominación equivale a prestigio porque es una validación profesional de los pares y a las producciones de recursos limitados le sabe a gloria la difusión que obtienen con estar nominadas al Oscar. Pero al final llega la frustración cuando de acuerdo a la percepción general estos filmes carecían de la suficiente reputación y jerarquía institucional por quedar fuera del palmarés, por lo que merecen sufrir de dos letales enfermedades: la estigmatización y la subvaloración. Quedarse a las puertas del galardón no debería reducir su relevancia estética ni sus méritos artísticos, pero ese resultado se procesa como el motivo idóneo para ser excluidas de la narrativa histórica del cine occidental y, por ende, les cuesta para la posteridad ser referentes culturales de excelencia. Porque el fuerte del Oscar es procrear vencidos. En sus categorías hay cinco candidatos (salvo mejor película del año donde puede llegar hasta 10). Luego de abrir el sobre para saber el nombre del ganador de un aparte, habrá cuatro filmes o artistas que quedaron huérfanos de beneficios. ¿Pierden porque el cine de autor está demasiado lejos del séptimo arte industrial? ¿Porque plantean estilos, temáticas o géneros con escaso peso mediático? ¿Por qué previo al Oscar no ganaron en los festivales de Berlín, Sundance o Toronto? A veces sí. En otras, pasa porque desarrollaron estrategias promocionales carentes de agresividad o a falta de financiamiento sus campañas de promoción no fueron tan prolongadas, o porque les faltó tener alianzas sólidas dentro de los grandes estudios de Hollywood o contaron con un presupuesto reducido para el networking.

Caídos en acción

En la ceremonia de la edición 98 -organizada por los más de diez mil miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas- habrá producciones que llegarán con pocas nominaciones, lo que les brinda muchas opciones de marcharse a casa sin recompensa. El evento ocurrirá el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y traerá consigo un enorme nada para los largometrajes Bugonia (Irlanda), de Yorgos Lanthimos y Train Dreams (Estados Unidos), de Clint Bentley (ambas con 4 nominaciones). Igual sin resultados se irán Blue Moon (EU), de Richard Linklater; Sirat (España), de Oliver Laxe y Un simple accident (Irán), de Jafar Panahi (todas con dos nominaciones), igual se irán en blanco otras cintas de ficción que tiene una nominación: If I Had Legs I´d Kick You (EU), de Mary Bronstein; Sawt al-Hind Rajab (Túnez), de Kaouther Ben Hania y Song Sung Blue (EU), de Craig Brewer.

En la cuerda floja