Panamá confirma doble amistoso contra Sudáfrica

La preparación de la selección de Panamá camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026 va tomando forma. La Fepafut confirmó dos duelos amistosos contra la selección de Sudáfrica, equipo que estará también disputando la justa mundialista. Los partidos se disputarán este viernes 27 y martes 31 de marzo.

Los dirigidos por Thomas Christiansen emprenderán el viaje a continente africano para disputar ambos encuentros amistosos contra los sudafricanos. Está será la primera vez en la historia que Panamá se mida ante cualquier rival en África.

Uno de los principales objetivos de Christiansen era medirse en duelo amistoso ante equipos africanos para intentar simular lo que se encontrarán contra Ghana cuando se enfrenten en el debut mundialista en Toronto, Canadá.

Está también será una prueba importante para el rival, ya que debutarán ante México en el primer partido del Mundial 2026 este 11 de junio en el estadio Ciudad de México.

Destacar que aún no se tiene una sede confirmada para este compromiso, pero la Fepafut espera confirmarlo en pocos días.

A pesar de ser la primera vez en que Panamá viaje hacia África, esta no será la primera vez que se vea las caras con Sudáfrica. Se enfrentaron en la Copa Oro 2005. En aquella ocasión el equipo panameño venció en la tanda de penales 4-3, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular por los cuartos de final del certamen.

Por el momento estos son los únicos amistosos confirmados para Panamá camino al Mundial 2026. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles en cuanto a la preparación del equipo. Anteriormente el equipo enfrentó a Bolivia y México, el pasado mes de enero, como parte de esta preparación a la justa mundialista.