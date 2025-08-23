Las rutas del libre tránsito

Hay dos cosas relacionadas que podríamos suscribir: descentralización y transparencia, desde los municipios, para ciudades más compactas, que no sigan alargando los recorridos indefinidamente. Se puede empezar con limitar las urbanizaciones que se sitúan en áreas rurales, por ejemplo. Son atentados al libre tránsito porque extienden infinitamente pequeños sistemas de calles inconexas que desembocan en las mismas vías que tenemos hace 50 años; además, prolongan la red de tubitos que se conectan al acueducto, multiplicando los puntos de fugas de agua, condenando a muchos, y a sus residentes en primer lugar, a vivir con tranque y sed. Reivindicar los derechos al libre tránsito y al agua, o mejor, a la ciudad, es literalmente un esfuerzo civilizatorio que nos conviene a todos.Y en el país de hoy, 121 años después de la independencia, tenemos que reivindicar también los derechos a la soberanía, puesto que el libre tránsito ahora se esgrime como argumento para sostener los delirios imperiales de una potencia decadente, que viene con nuevos 'memorandos de entendimiento' y a atentar contra la neutralidad que es nuestra más importante defensa. Desde esta perspectiva, ya que de tránsito y rutas se trata, la 'Nueva ruta de la seda' emprendida por la otra potencia, parece un proyecto más beneficioso y abarcador, que va regando infraestructuras y conectando todo el planeta, sin pretensiones civilizatorias y mucho menos de ser ningún 'pueblo elegido'.