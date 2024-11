Ciudad de la Salud, un vendaje demasiado pequeño para los problemas del ION

El centro de radiología de la Ciudad de la Salud cuenta con 132 camas y cuatro equipos de radioterapia, los cuales ya han sido visitados por el personal del ION, pero que aún no tienen el permiso radiológico brindado por la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), reveló el director médico del Oncológico.

“Esto no es un traslado de un día para otro, o de una semana para otra, porque es imposible. El manejo y cuidado de un paciente con cáncer es muy difícil, porque es una enfermedad muy compleja”, manifestó el doctor Santamaría en una entrevista con La Estrella de Panamá.

¿Es la Ciudad de la Salud el paso ideal para descentralizar la atención oncológica en Panamá? Tras más de un mes del anuncio del traslado de los servicios del Instituto Oncológico Nacional (ION), todavía no existe una respuesta unánime de todas las partes involucradas sobre este tema; sin embargo, el proceso de reasentamiento sigue en pie.

Los retos del ION

Alicia Luaces, presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes en Quimioterapia (Asonapaq), destacó que lo mejor para los pacientes con cáncer de todo el país sería que cada hospital tuviera su propia unidad oncológica con todos sus servicios incluidos. “La Ciudad de la Salud no es lo ideal, pero es lo real. Panamá no tiene dinero y hay que utilizar lo que hay”, admitió en una conversación con este medio.

Este recorte afectará no solo al Oncológico, sino también a otras instituciones con patronatos que operan bajo el ministerio.

Aunque el director médico de la institución no supo dar una cifra exacta a ‘La Decana’, dijo que de realizarse el traslado del ION, más allá del servicio de radiología, será necesario construir otros centros y efectuar un alza en el presupuesto del Oncológico.

La idea de trasladar el Oncológico a la Ciudad de la Salud no es nueva. Durante la administración de Juan Carlos Varela se firmó un convenio entre las diferentes autoridades para un nuevo ION en los terrenos en los que también sería construida la Ciudad de la Salud.

Escasez de especialistas

Sin embargo, otro factor que no permite la descentralización del ION es la poca cantidad de oncólogos en el interior del país. De acuerdo con Luaces, si no fuera por esto cientos de pacientes, no tendrían que trasladarse hasta la capital de Panamá para recibir atención médica.

En el interior del país se están haciendo esfuerzos para contribuir activamente con la disminución del congestionamiento de pacientes en un solo centro y hacer llegar la atención a lugares más cercanos para pacientes que no viven en la ciudad de Panamá, según el doctor Santamaría.

Desde hace dos años, el doctor José Pinto, del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, viene aplicando 20 quimioterapias al día junto a enfermeras y farmacéuticas para brindar una atención completa, una iniciativa que quiere ser replicada en el Hospital Regional Dr. Luis Chicho Fábrega en la provincia de Veraguas.

Al mismo tiempo, reconoce que no es suficiente. Es por esto que en los últimos años se han visitado diferentes hospitales y universidades para promover entre los estudiantes de medicina, los internos y residentes, iniciar la formación oncológica, la cual toma de cuatro a cinco años.

“No se puede dar un servicio de calidad y seguro si no están los especialistas. Eso debe ser un plan de Estado, estos cinco años nos va a permitir a nosotros impulsar, iniciar y desarrollar estas unidades de atención de oncología en el interior del país y desconcentrar la atención del paciente que viene del interior, pero nuestra barrera principal es la falta de oncólogos en las diferentes áreas”, detalló el director médico del ION.