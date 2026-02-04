  1. Inicio
Ifarhu suspende entrega de cheques en Guna Yala: Sinaproc advierte vientos y oleajes peligrosos

El Ifarhu toma medidas de seguridad por mal tiempo en Guna Yala.
El Ifarhu toma medidas de seguridad por mal tiempo en Guna Yala. Cedida | Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/02/2026 10:11
Por alerta de mal tiempo, el pago del Pase-U en la comarca Guna Yala queda suspendido.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que, debido a las condiciones climáticas adversas y al aviso de vigilancia emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) por vientos y oleajes significativos en el Caribe, queda suspendido temporalmente el pago del Pase-U en la comarca Guna Yala.

La medida fue adoptada con el fin de salvaguardar la seguridad de los beneficiarios y del personal encargado de realizar los pagos. El farhu indicó que el pago será reprogramado una vez mejoren las condiciones del tiempo, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

