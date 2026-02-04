Ifarhu suspende entrega de cheques en Guna Yala: Sinaproc advierte vientos y oleajes peligrosos

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó que, debido a las condiciones climáticas adversas y al aviso de vigilancia emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) por vientos y oleajes significativos en el Caribe, queda <b>suspendido temporalmente el pago del Pase-U en la comarca Guna Yala</b>.La medida fue adoptada con el fin de <b>salvaguardar la seguridad de los beneficiarios y del personal</b> encargado de realizar los pagos. El farhu indicó que el pago será <b>reprogramado una vez mejoren las condiciones del tiempo</b>, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales.