Mulino inaugura obras del nuevo Instituto Oncológico y promete cerrar 13 años de abandono

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que el inicio de las obras del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional marca el fin de “un largo periodo de desidia e indiferencia” hacia los pacientes con cáncer, al tiempo que criticó más de una década de promesas incumplidas y proyectos que nunca se materializaron. Durante el acto oficial, Mulino sostuvo que por años existieron recursos públicos que se destinaron a gastos superfluos, pero no a fortalecer la atención oncológica. “En este país hubo recursos para la fiesta y para el farro, pero no para los pacientes con cáncer”, afirmó, al señalar que el Instituto Oncológico contaba con profesionales altamente capacitados, pero operaba desbordado y con una capacidad limitada por las condiciones de su infraestructura. El mandatario relató que, antes de asumir la Presidencia, recorrió las instalaciones del Oncológico junto a su esposa, Maricel Cohen de Mulino, con el objetivo de escuchar directamente a los pacientes y conocer de primera mano las deficiencias del sistema. Según explicó, esa experiencia fue determinante para definir la reorganización del sector desde el primer día de su administración.

Mulino indicó que, aun con restricciones presupuestarias, su equipo comenzó a planificar soluciones viables y sostenibles. En ese proceso, dijo, se identificó que la mayoría de los pacientes oncológicos son asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS), lo que permitió diseñar un esquema de unificación de servicios bajo la coordinación del Instituto Oncológico Nacional, con el objetivo de resolver problemas históricos sin incrementar significativamente el gasto público. “El enfoque siempre fue el paciente”, subrayó el presidente, al reconocer el trabajo de los equipos técnicos y administrativos involucrados en el proyecto, quienes —según dijo— adaptaron sus planes a la realidad financiera del país para mejorar la calidad y el alcance de la atención oncológica. En su discurso, Mulino también destacó los cambios impulsados en la Caja de Seguro Social, tanto en el área de salud como en el sistema de pensiones. Afirmó que la actual administración de la CSS enfrenta estructuras que durante años beneficiaron a unos pocos, mientras los asegurados recibían un servicio deficiente.