Mulino inaugura obras del nuevo Instituto Oncológico y promete cerrar 13 años de abandono

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente de la República, José Raúl Mulino</a></b>, aseguró que el inicio de las obras del nuevo edificio del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ion-instituto-oncologico-nacional" target="_blank">Instituto Oncológico Nacional</a></b> marca el fin de <b>'un largo periodo de desidia e indiferencia'</b> hacia los pacientes con cáncer, al tiempo que criticó <b>más de una década de promesas incumplidas y proyectos que nunca se materializaron.</b>Durante el acto oficial, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">Mulino</a></b> sostuvo que por años existieron recursos públicos que se destinaron a gastos superfluos, pero no a fortalecer la atención oncológica. <b>'En este país hubo recursos para la fiesta y para el farro, pero no para los pacientes con cáncer'</b>, afirmó, al señalar que el <b>Instituto Oncológico</b> contaba con profesionales altamente capacitados, pero operaba desbordado y con una capacidad limitada por las condiciones de su infraestructura.El mandatario relató que, antes de asumir la <b>Presidencia</b>, recorrió las instalaciones del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ion-instituto-oncologico-nacional" target="_blank">Oncológico</a> </b>junto a su esposa, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maricel-cohen-de-mulino" target="_blank">Maricel Cohen de Mulino</a></b>, con el objetivo de escuchar directamente a los pacientes y conocer de primera mano las deficiencias del sistema. Según explicó, esa experiencia fue determinante para definir la reorganización del sector desde el primer día de su administración.