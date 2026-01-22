Thomas Christiansen: ‘Quería que los jugadores se demostraran en estos juegos’

No pudo ser ante México. <b>Panamá cayó por la mínima 0-1 ante el combinado mexicano</b> en un partido en el que los visitantes demostraron una superioridad importante sobre el terreno de juego en muchos momentos del encuentro.Al no ser <a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Fecha FIFA</a>, muchos de estos jugadores pudieron demostrar su calidad ante los aficionados que asistieron al estadio Rommel Fernández. Así también lo vio <b>Thomas Christiansen</b>, entrenador de la selección de Panamá en conferencia de prensa tras el partido.Entre sus palabras también resalaron que el futbolista panameño ha subido la calidad y es por ello que le pudo hacer el partido que le hizo a México.<b>Jugadores en la lista</b>'Quería que los jugadores se demostraran en estos juegos. Me disculpé con Juan hall fue el único que no jugó, pero se lesionó Omar Córdoba y tenía que poner a otro en su lugar. Muchos están preparados en varios aspectos'.<b>Mejora de los futbolistas</b>'La calidad que han tenido los jugadores locales permitieron hacerle este partido a México. La experiencia les hará saber la calidad mínima que necesitan para jugar en estas ligas o partidos'.<b>Partido de Kadir Barría</b>'No solo Kadir estuvo bien. Sabíamos lo difícil que sería el partido. Tuvo que ir de lado a lado para que no nos sobrepasaran fácil. Su madurez futbolística es interesante, lo seguiremos observando como a otros'.<b>Idea futbolística</b>'Mi idea es tener el balón, no lo hemos tenido hoy, pero hemos generado ocasiones. Cuando un equipo es superior a ti, el orden es importante. Teníamos un equipo que no había jugado juntos y tener poco tiempo de trabajo es complicado. Hay que trabajar desde la base y esa es la defensa, ahí estuvimos bien. La acción del gol...hubo varias desatenciones que hubieran impedido el gol, pero cosas que pasan'.