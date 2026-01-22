Thomas Christiansen: ‘Quería que los jugadores se demostraran en estos juegos’

No pudo ser ante México. Panamá cayó por la mínima 0-1 ante el combinado mexicano en un partido en el que los visitantes demostraron una superioridad importante sobre el terreno de juego en muchos momentos del encuentro.

Al no ser Fecha FIFA, muchos de estos jugadores pudieron demostrar su calidad ante los aficionados que asistieron al estadio Rommel Fernández. Así también lo vio Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá en conferencia de prensa tras el partido.

Entre sus palabras también resalaron que el futbolista panameño ha subido la calidad y es por ello que le pudo hacer el partido que le hizo a México.

Jugadores en la lista

“Quería que los jugadores se demostraran en estos juegos. Me disculpé con Juan hall fue el único que no jugó, pero se lesionó Omar Córdoba y tenía que poner a otro en su lugar. Muchos están preparados en varios aspectos”.

Mejora de los futbolistas

“La calidad que han tenido los jugadores locales permitieron hacerle este partido a México. La experiencia les hará saber la calidad mínima que necesitan para jugar en estas ligas o partidos”.

Partido de Kadir Barría

“No solo Kadir estuvo bien. Sabíamos lo difícil que sería el partido. Tuvo que ir de lado a lado para que no nos sobrepasaran fácil. Su madurez futbolística es interesante, lo seguiremos observando como a otros”.

Idea futbolística

“Mi idea es tener el balón, no lo hemos tenido hoy, pero hemos generado ocasiones. Cuando un equipo es superior a ti, el orden es importante. Teníamos un equipo que no había jugado juntos y tener poco tiempo de trabajo es complicado. Hay que trabajar desde la base y esa es la defensa, ahí estuvimos bien. La acción del gol...hubo varias desatenciones que hubieran impedido el gol, pero cosas que pasan”.