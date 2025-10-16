Maduro llama al diálogo con Washington y acusa a la CIA de reactivar golpes de Estado en América Latina

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó este miércoles un llamado público al entendimiento político con la Administración de Donald Trump, al tiempo que denunció una “nueva ola de intervenciones” en América Latina promovidas por la CIA.

Durante un acto en el Teatro Teresa Carreño, el mandatario alertó sobre los riesgos de una guerra en el Caribe y en Sudamérica, comparando la situación actual con los periodos previos al derrocamiento de Salvador Allende en Chile y el inicio de la dictadura militar en Argentina.

“Tiene que triunfar la paz. Not war, peace”, dijo en inglés, antes de acusar a la agencia de inteligencia estadounidense de impulsar cambios de régimen similares a los ocurridos en Afganistán, Irak y Libia.

Las declaraciones del líder bolivariano se produjeron horas después de que Trump confirmara haber autorizado a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en territorio venezolano, alegando motivos relacionados con el narcotráfico y la presencia de criminales extranjeros vinculados al Tren de Aragua.

El Gobierno venezolano respondió con un comunicado del Palacio de Miraflores, en el que calificó las palabras de Trump como “belicistas y contrarias a la paz regional”.