Maduro llama al diálogo con Washington y acusa a la CIA de reactivar golpes de Estado en América Latina

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió evitar una guerra en la región y denunció supuestas operaciones encubiertas de la CIA tras nuevas tensiones con Estados Unidos.
Darine Waked
  • 16/10/2025 06:55
El mandatario venezolano pidió a Estados Unidos evitar una escalada militar en la región, tras la autorización de Donald Trump a la CIA para operar dentro del país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó este miércoles un llamado público al entendimiento político con la Administración de Donald Trump, al tiempo que denunció una “nueva ola de intervenciones” en América Latina promovidas por la CIA.

Durante un acto en el Teatro Teresa Carreño, el mandatario alertó sobre los riesgos de una guerra en el Caribe y en Sudamérica, comparando la situación actual con los periodos previos al derrocamiento de Salvador Allende en Chile y el inicio de la dictadura militar en Argentina.

“Tiene que triunfar la paz. Not war, peace”, dijo en inglés, antes de acusar a la agencia de inteligencia estadounidense de impulsar cambios de régimen similares a los ocurridos en Afganistán, Irak y Libia.

Las declaraciones del líder bolivariano se produjeron horas después de que Trump confirmara haber autorizado a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en territorio venezolano, alegando motivos relacionados con el narcotráfico y la presencia de criminales extranjeros vinculados al Tren de Aragua.

El Gobierno venezolano respondió con un comunicado del Palacio de Miraflores, en el que calificó las palabras de Trump como “belicistas y contrarias a la paz regional”.

Reacciones y contexto interno

Mientras Maduro encabezaba un nuevo acto a favor de la paz, altos funcionarios de su gabinete, entre ellos Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, reforzaban medidas de seguridad y control territorial en las zonas costeras.

El encuentro formó parte de la instalación del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, una instancia impulsada por el Ejecutivo para reunir a partidos políticos, empresarios y organizaciones sociales en defensa de la estabilidad del país.

El coordinador del consejo, Jorge Rodríguez, aseguró que se han realizado más de 50 actividades y que 54 de los 56 partidos inscritos en el Consejo Nacional Electoral han participado en estas iniciativas.

Lo Nuevo