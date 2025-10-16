Maduro llama al diálogo con Washington y acusa a la CIA de reactivar golpes de Estado en América Latina

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro</a></b>, realizó este miércoles un <b>llamado público al entendimiento político</b> con la Administración de<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/busquedas/-/search/donald%20trump/false/false/19831016/20251016/date/true/true/0/0/meta/0/0/0/1" target="_blank"> <b>Donald Trump</b></a>, al tiempo que denunció una 'nueva ola de intervenciones' en América Latina promovidas por la <b>CIA</b>.Durante un acto en el <b>Teatro Teresa Carreño</b>, el mandatario alertó sobre los riesgos de una guerra en el Caribe y en Sudamérica, comparando la situación actual con los periodos previos al derrocamiento de <b>Salvador Allende en Chile</b> y el inicio de la dictadura militar en <b>Argentina</b>.'Tiene que triunfar la paz. Not war, peace', dijo en inglés, antes de acusar a la agencia de inteligencia estadounidense de impulsar cambios de régimen similares a los ocurridos en Afganistán, Irak y Libia.Las declaraciones del líder bolivariano se produjeron horas después de que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/america/trump-autoriza-que-la-cia-lleve-a-cabo-acciones-encubiertas-en-venezuela-AF16756622" target="_blank">Trump confirmara haber autorizado a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en territorio venezolano</a></b>, alegando motivos relacionados con el narcotráfico y la presencia de criminales extranjeros vinculados al <b>Tren de Aragua</b>.El Gobierno venezolano respondió con un comunicado del <b>Palacio de Miraflores</b>, en el que calificó las palabras de Trump como 'belicistas y contrarias a la paz regional'.