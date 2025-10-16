Gobierno destinará más fondos a la Biblioteca Nacional tras recortes presupuestarios

“La restricción del gasto también golpeó a la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, pero le estamos dando 1.5 millones de dólares más para el presupuesto de 2026”, destacó el presidente José Raúl Mulino la mañana de este jueves 16 de octubre en su tradicional conferencia matutina.

Mulino ofreció esta respuesta un día después que se conoció que la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero no atenderá al público los sábados debido a problemas presupuestarios.

El mandatario explicó que él quiere dejar un legado con la biblioteca, por ello desde el día uno de su gobierno ha sido una prioridad.

Añadió que Raúl Vaccaro, uno de sus asesores, está encargado de ser el enlace con la directiva de la Biblioteca Nacional para resolver los problemas.

Este 15 de octubre la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., ubicada en el parque Omar, anunció que dejará de atender al público los días sábado debido a restricciones operativas provocadas por la falta de recursos económicos.

La decisión, según informó la entidad, será temporal y esta relacionada con el retraso en la entrega de fondos correspondientes al presupuesto del año fiscal 2025.

Esta entidad explicó que continuará prestando sus servicios de lunes a viernes, en horario regular de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Con sumo pesar lamentamos la incomodidad que esta situación cause”, indicó el comunicado de la biblioteca, al tiempo que agradeció “profundamente la comprensión y el respaldo de los ciudadanos”.

Tras conocerse esta decisión el Ministerio de Cultura aseguró que mantiene su respaldo a la Biblioteca Nacional y a la Red de Bibliotecas Públicas, a través de los aportes canalizados por la Fundación Pro Biblioteca Nacional.