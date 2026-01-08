Eventos gratuitos marcan la agenda cultural del 9 al 16 de enero en Panamá

Panamá abre el calendario cultural de 2026 con una <b>agenda cargada de actividades gratuitas y de acceso abierto</b>, que se desarrollarán <b>del 9 al 16 de enero</b> en museos, bibliotecas, parques y centros culturales de la capital y el interior del país, según la programación del <b>Ministerio de Cultura de Panamá</b> (MiCultura) La semana inicia <b>este viernes 9 de enero</b> con propuestas abiertas al público, como la <b>Exposición Calendario Japonés</b> en la Biblioteca Nacional (hasta el 30 de enero), el <b>recorrido guiado en memoria del 9 de enero de 1964</b> en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), el <b>cineforo 'Cómo cantan las aves'</b> en el MAC, la exposición <b>'Picante'</b> en el Biomuseo (hasta el 10 de enero) y la <b>Feria de las Flores y el Café</b> en Boquete, Chiriquí (hasta el 18 de enero).<b>El sábado 10</b> continúan las actividades con una <b>jornada de reciclaje</b> en el Parque Benito Juárez, <b>'Un día para ser porrista'</b> en el Parque Ciudad del Saber, <b>talleres de cuentacuentos</b> en la Biblioteca Nacional (Parque Omar) y la <b>Bici Escuela Móvil</b> en Arraiján, todos de participación gratuita.<b>El domingo 11</b> destaca la <b>Feria Musical 2026</b> en el Domo del Parque Omar, el <b>Taller Mola en Papel</b> en el Mercado San Felipe Neri (sin reserva) y el <b>Domingo Familiar MAC Casco</b>, con acceso al museo en su sede del Casco Antiguo.<b>El lunes 12</b> se suman actividades recreativas como <b>Verano que Brilla</b>, <b>audiciones</b> de la obra <i>La Excepción y la Regla</i> en la Facultad de Bellas Artes y el <b>círculo de lectura para jóvenes</b> en la Biblioteca Rogelio Sinán de la Ciudad de las Artes.Entre <b>el martes 13 y el miércoles 14</b>, la agenda gratuita incluye <b>talleres musicales</b> en La Villa de Los Santos, la <b>Conferencia Internacional de Percusión 2025–2026</b> (vía Zoom), la <b>Vereda cultural, artesanal y gastronómica</b> en Los Santos (hasta el 17 de enero) y la <b>Gran Antesala a las Mil Polleras</b> en el Parque Simón Bolívar de La Villa.<b>El jueves 15</b> y viernes<b> 16</b> el protagonismo musical lo asume el <b>Panama Jazz Festival</b>, con <b>conciertos gratuitos</b> en la Ciudad del Saber, además del <b>Cine Picnic</b> en Costa del Este (hasta el 18 de enero), <b>master classes</b> abiertas y presentaciones especiales como el concierto de <b>Tia Fuller con el Berklee Global Jazz Institute</b>.MiCultura invitó a la ciudadanía a <b>aprovechar esta semana cultural</b>, participar en las actividades gratuitas y consultar la programación completa a través de sus canales oficiales, como parte de su apuesta por <b>democratizar el acceso a la cultura</b> en todo el país