Eventos gratuitos marcan la agenda cultural del 9 al 16 de enero en Panamá

Panamá abre el calendario cultural de 2026 con una agenda cargada de actividades gratuitas y de acceso abierto, que se desarrollarán del 9 al 16 de enero en museos, bibliotecas, parques y centros culturales de la capital y el interior del país, según la programación del Ministerio de Cultura de Panamá (MiCultura)

La semana inicia este viernes 9 de enero con propuestas abiertas al público, como la Exposición Calendario Japonés en la Biblioteca Nacional (hasta el 30 de enero), el recorrido guiado en memoria del 9 de enero de 1964 en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), el cineforo “Cómo cantan las aves” en el MAC, la exposición “Picante” en el Biomuseo (hasta el 10 de enero) y la Feria de las Flores y el Café en Boquete, Chiriquí (hasta el 18 de enero).

El sábado 10 continúan las actividades con una jornada de reciclaje en el Parque Benito Juárez, “Un día para ser porrista” en el Parque Ciudad del Saber, talleres de cuentacuentos en la Biblioteca Nacional (Parque Omar) y la Bici Escuela Móvil en Arraiján, todos de participación gratuita.

El domingo 11 destaca la Feria Musical 2026 en el Domo del Parque Omar, el Taller Mola en Papel en el Mercado San Felipe Neri (sin reserva) y el Domingo Familiar MAC Casco, con acceso al museo en su sede del Casco Antiguo.

El lunes 12 se suman actividades recreativas como Verano que Brilla, audiciones de la obra La Excepción y la Regla en la Facultad de Bellas Artes y el círculo de lectura para jóvenes en la Biblioteca Rogelio Sinán de la Ciudad de las Artes.

Entre el martes 13 y el miércoles 14, la agenda gratuita incluye talleres musicales en La Villa de Los Santos, la Conferencia Internacional de Percusión 2025–2026 (vía Zoom), la Vereda cultural, artesanal y gastronómica en Los Santos (hasta el 17 de enero) y la Gran Antesala a las Mil Polleras en el Parque Simón Bolívar de La Villa.

El jueves 15 y viernes 16 el protagonismo musical lo asume el Panama Jazz Festival, con conciertos gratuitos en la Ciudad del Saber, además del Cine Picnic en Costa del Este (hasta el 18 de enero), master classes abiertas y presentaciones especiales como el concierto de Tia Fuller con el Berklee Global Jazz Institute.

MiCultura invitó a la ciudadanía a aprovechar esta semana cultural, participar en las actividades gratuitas y consultar la programación completa a través de sus canales oficiales, como parte de su apuesta por democratizar el acceso a la cultura en todo el país