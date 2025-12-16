La OSN ofrece conciertos navideños gratuitos

En antesala a las festividades navideñas, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) realizó en las últimas semanas una serie de conciertos gratuitos en distintos puntos del país en el marco de su ‘Temporada Navideña 2025’.

El fin es llevar la música clásica a todos los públicos y en espacios representativos como la Parroquia San Juan Bautista de Antón, el Instituto Técnico Superior Especializado de Tocumen, el Centro de Arte y Cultura de Colón, la Iglesia San Francisco de la Montaña en Veraguas y la Ciudad de las Artes, así como otros escenarios a lo largo de la geografía nacional.

De acuerdo a una nota de prensa difundida por el Ministerio de Cultura (MiCultura), las presentaciones forman parte del compromiso del Estado panameño de la democratización del acceso por parte de la población a las arte y la cultura, facilitando el acceso a presentaciones de alto nivel a los ciudadanos de forma gratuita.

En este caso, fueron 60 músicos los que trajeron la magia de la Navidad a los asistentes que se encontraban en distintos escenarios donde la OSN se presentó para remarcar el contexto de la temporada decembrina con sus actuaciones.

Es de este modo que las próximas presentaciones de la OSN serán las siguientes: este 17 de diciembre en la Iglesia del Parque de Juan Díaz a las 7:00 pm, y el 18 de diciembre en el centro comercial Soho Mall, a las 7:00 pm.

De igual forma, la ronda de conciertos finalizará con un gran concierto de cierre que se llevará a cabo en el Teatro Nacional. Las redes sociales de MiCultura y la OSN ofrecerán mayores detalles, si la ocasión lo amerita.