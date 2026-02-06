Fernando Broce llega por primera vez a los cines de Panamá con Danz3

El cine panameño se prepara para el estreno de Danz3, una película en la que participa el creador de contenido y cineasta Fernando Broce, que llegará a todas las salas de cine de Panamá a partir del 19 de febrero.

Este anuncio marca el regreso de Broce al panorama cultural del país en medio de la controversia pública que lo rodea desde hace varios años.

Danz3: estreno en Panamá y expectativas

La película Danz3 es producto de un proyecto colectivo con participación de bailarines y creativos panameños, y ha generado expectativa por su enfoque artístico así como por la presencia de Broce en los créditos como productor creativo, asistente de dirección y editor.

Danz3 celebrará la trayectoria de un grupo de bailarines locales y se estrenará en todos los cines del país, ofreciendo al público panameño una nueva producción nacional para disfrutar en pantalla grande.

La polémica del auxilio económico del IFARHU

La figura de Fernando Broce ha sido objeto de debate en Panamá desde que se dio a conocer que, en 2020, recibió un auxilio económico por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) para financiar sus estudios de cine en el extranjero.

Ese apoyo, por un monto por alrededor de $141,677, más un crédito adicional, fue duramente cuestionado en redes sociales y medios locales, donde surgieron críticas sobre la utilización de recursos públicos para financiar estudios artísticos.

Muchos usuarios en redes han recordado esa controversia en relación con Danz3, pidiendo explicaciones o incluso sugerencias sobre la devolución del dinero recibido.

Broce defendió en su momento que obtuvo el beneficio de manera legítima y cumpliendo todos los requisitos establecidos por la institución.