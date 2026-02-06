Fernando Broce llega por primera vez a los cines de Panamá con Danz3

El cine panameño se prepara para el estreno de <i>Danz3</i>, una película en la que participa el creador de contenido y cineasta<b> Fernando Broce</b>, que llegará a todas las salas de cine de Panamá a partir del<b> 19 de febrero</b>. Este anuncio marca el regreso de Broce al panorama cultural del país en medio de la controversia pública que lo rodea desde hace varios años.<b>Danz3: estreno en Panamá y expectativas</b>La película <i>Danz3 </i>es producto de <b>un proyecto colectivo con participación de bailarines y creativos panameños</b>, y ha generado expectativa por su enfoque artístico así como por la presencia de Broce en los créditos como productor creativo, asistente de dirección y editor. <i>Danz3</i> celebrará la trayectoria de un grupo de bailarines locales y se estrenará en todos los cines del país, ofreciendo al público panameño una nueva producción nacional para disfrutar en pantalla grande.<b>La polémica del auxilio económico del IFARHU</b>La figura de <b>Fernando Broce</b> ha sido objeto de debate en Panamá desde que se dio a conocer que, en 2020, recibió un auxilio económico por parte del <b>Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu)</b> para financiar sus estudios de cine en el extranjero. Ese apoyo, por un monto por alrededor de $<b>141,677</b>, más un crédito adicional, fue duramente cuestionado en redes sociales y medios locales, donde surgieron críticas sobre la utilización de recursos públicos para financiar estudios artísticos.Muchos usuarios en redes han recordado esa controversia en relación con <i>Danz3</i>, pidiendo explicaciones o incluso sugerencias sobre la devolución del dinero recibido. Broce defendió en su momento que obtuvo el beneficio de manera legítima y cumpliendo todos los requisitos establecidos por la institución.