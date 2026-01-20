Calendario escolar 2026: conoce las fechas oficiales del año lectivo en Panamá

El <b>año lectivo 2026 en Panamá</b> quedó formalmente organizado tras la aprobación del <b>Decreto Ejecutivo N.º 49</b>, que regula el funcionamiento de los <b>centros educativos oficiales y particulares</b>, establece la <b>planificación académica anual</b>, fija <b>trimestres, recesos y semanas lectivas</b>, y orienta la gestión pedagógica del sistema regular y no regular.De acuerdo con la disposición oficial, el período académico comenzará con una <b>semana de organización docente</b>, programada del <b>23 al 27 de febrero</b>, destinada a la planificación institucional y preparación pedagógica.Las clases para los estudiantes iniciarán el <b>2 de marzo</b>, dando paso al <b>primer trimestre</b>, que se extenderá hasta el <b>29 de mayo</b>, con una duración de <b>13 semanas</b>. Posteriormente, los alumnos contarán con un <b>receso académico</b> del <b>1 al 5 de junio</b>.El <b>segundo trimestre</b> se desarrollará del <b>8 de junio al 4 de septiembre</b>, también con <b>13 semanas lectivas</b>, seguido de una nueva pausa estudiantil entre el <b>7 y el 11 de septiembre</b>.El <b>tercer trimestre</b> está previsto del <b>14 de septiembre al 11 de diciembre</b>, completando nuevamente <b>13 semanas de clases</b>. El calendario culminará con el período de <b>balance académico y actos de graduación</b>, programado del <b>14 al 18 de diciembre</b>.En total, el año escolar 2026 tendrá una duración de <b>42 semanas</b>, aplicables a los <b>primeros y segundos niveles de enseñanza</b>, tanto en el subsistema regular como en el no regular. El decreto también incorpora <b>lineamientos administrativos y pedagógicos</b> orientados al desarrollo integral del estudiante y a la organización eficiente de los centros educativos.