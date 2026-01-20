Calendario escolar 2026: conoce las fechas oficiales del año lectivo en Panamá

El año lectivo 2026 en Panamá quedó formalmente organizado tras la aprobación del Decreto Ejecutivo N.º 49, que regula el funcionamiento de los centros educativos oficiales y particulares, establece la planificación académica anual, fija trimestres, recesos y semanas lectivas, y orienta la gestión pedagógica del sistema regular y no regular.

De acuerdo con la disposición oficial, el período académico comenzará con una semana de organización docente, programada del 23 al 27 de febrero, destinada a la planificación institucional y preparación pedagógica.

Las clases para los estudiantes iniciarán el 2 de marzo, dando paso al primer trimestre, que se extenderá hasta el 29 de mayo, con una duración de 13 semanas. Posteriormente, los alumnos contarán con un receso académico del 1 al 5 de junio.

El segundo trimestre se desarrollará del 8 de junio al 4 de septiembre, también con 13 semanas lectivas, seguido de una nueva pausa estudiantil entre el 7 y el 11 de septiembre.

El tercer trimestre está previsto del 14 de septiembre al 11 de diciembre, completando nuevamente 13 semanas de clases. El calendario culminará con el período de balance académico y actos de graduación, programado del 14 al 18 de diciembre.

En total, el año escolar 2026 tendrá una duración de 42 semanas, aplicables a los primeros y segundos niveles de enseñanza, tanto en el subsistema regular como en el no regular. El decreto también incorpora lineamientos administrativos y pedagógicos orientados al desarrollo integral del estudiante y a la organización eficiente de los centros educativos.