Operativo de movilidad docente 2026: Maestros viajan a comarcas y áreas remotas

Desde la medianoche de este viernes 20 de febrero comenzó el traslado de docentes que laboran en áreas de difícil acceso, como parte del operativo organizado para garantizar el inicio del año escolar 2026 en regiones apartadas del país, detalló el Ministerio de Educación (Meduca).

La jornada de movilización se desarrolla desde la Terminal de Transporte de Albrook, en la ciudad de Panamá, con destino a las comarcas de Guna Yala, Ngäbe-Buglé y Emberá-Wounaan, así como a las provincias de Bocas del Toro y Darién.

El operativo cuenta con el apoyo logístico del Servicio Nacional Aeronaval y del Servicio Nacional de Fronteras, que colaboran en el traslado de los educadores hacia sus respectivos centros educativos.

La docente Milagros Palma informó que obtuvo una vacante permanente en la región de Guna Yala para el año escolar 2026. Indicó que asumirá sus funciones en esa zona en el marco del inicio de clases.

Por su parte, el director de de Educación de la comarca Emberá-Wounaan, Evaristo Quintana, señaló que todo se encuentra preparado para que los docentes ocupen sus puestos este lunes 23 de febrero, fecha establecida para el inicio del año escolar. Añadió que la educación constituye una herramienta para el desarrollo de los estudiantes en las comunidades.