Meduca culmina traslado de más de 1,300 docentes desde zonas de difícil acceso

El Ministerio de Educación (Meduca) concluyó el traslado aéreo, marítimo y terrestre de 1,342 docentes provenientes de escuelas ubicadas en zonas y regiones de difícil acceso en todo el país, como parte del cierre del año escolar.

La mayor cantidad de traslados se realizó desde la comarca Guna Yala, donde 671 docentes fueron movilizados. De este grupo, 200 educadores de Nibaguiña (Cartí) y Zona 3 fueron trasladados por vía terrestre, mientras que el resto utilizó transporte marítimo y aéreo.

Desde la provincia de Darién, 305 docentes fueron trasladados principalmente por vía terrestre y aérea desde sectores como Jaqué y Piña. Además, varios educadores se movilizaron por rutas fluviales a través de los ríos Garachiné, Taimatí, Sambú, Alto Tuira y Balsa, hasta llegar al puerto Quimba, en Metetí.

En tanto, 296 maestros y profesores de la comarca Ngäbe Buglé fueron transportados mediante helicópteros y avionetas hacia zonas cercanas a sus hogares. A ellos se suman 70 docentes de la comarca Emberá Wounaan, quienes también fueron trasladados a comunidades próximas a sus residencias.

El Meduca informó que estas acciones se realizaron de manera coordinada con otras entidades estatales y permitieron completar el proceso de movilización de docentes desde áreas de difícil acceso. Asimismo, la institución adelantó que ya se planifica el operativo de transporte para el inicio del año escolar en marzo de 2026.