Meduca culmina traslado de más de 1,300 docentes desde zonas de difícil acceso

<b>El Ministerio de Educación (Meduca) concluyó el traslado aéreo, marítimo y terrestre de 1,342 docentes</b> provenientes de escuelas ubicadas en zonas y regiones de difícil acceso en todo el país, como parte del cierre del año escolar.La mayor cantidad de traslados se realizó desde la <b>comarca Guna Yala</b>, donde <b>671 docentes</b> fueron movilizados. De este grupo, <b>200 educadores de Nibaguiña (Cartí) y Zona 3</b> fueron trasladados por vía terrestre, mientras que el resto utilizó transporte marítimo y aéreo.Desde la <b>provincia de Darién</b>, <b>305 docentes</b> fueron trasladados principalmente por vía terrestre y aérea desde sectores como Jaqué y Piña. Además, varios educadores se movilizaron por rutas fluviales a través de los ríos Garachiné, Taimatí, Sambú, Alto Tuira y Balsa, hasta llegar al puerto Quimba, en Metetí.En tanto, <b>296 maestros y profesores de la comarca Ngäbe Buglé</b> fueron transportados mediante helicópteros y avionetas hacia zonas cercanas a sus hogares. A ellos se suman <b>70 docentes de la comarca Emberá Wounaan</b>, quienes también fueron trasladados a comunidades próximas a sus residencias.El Meduca informó que estas acciones se realizaron de manera coordinada con otras entidades estatales y permitieron completar el proceso de movilización de docentes desde áreas de difícil acceso. Asimismo, la institución adelantó que <b>ya se planifica el operativo de transporte para el inicio del año escolar en marzo de 2026</b>.