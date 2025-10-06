Panamanian Day Parade: Música, folclore y orgullo en Nueva York

La bandera panameña volverá a ondear con orgullo en las calles de Nueva York durante las celebraciones del Panamanian Day Parade y el Desfile de la Hispanidad, dos eventos que exaltan la cultura, la identidad y el folclore latinoamericano en la Gran Manzana.

Las festividades iniciarán el viernes 10 de octubre con actividades previas al Desfile de la Hispanidad, programado para el domingo 12. En tanto, el Panamanian Day Parade se celebrará el sábado 11 de octubre, conmemorando su aniversario número 30. Este desfile es considerado uno de los más representativos de la comunidad panameña en el extranjero, congregando a miles de compatriotas que residen en los Estados Unidos.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, ha brindado su respaldo para que los artistas y talentos panameños puedan presentarse en este escenario internacional. Entre las figuras que representarán al país destacan Ulpiano Vergara, Los Beachers, Idania Dowman y grupos de danzas folclóricas, quienes ofrecerán su arte ante más de 20 mil asistentes.

El Panamanian Day Parade, organizado por el Comité de Independencia y Cultura Panameña en Nueva York (DICPNY), es una tradición que cada octubre llena de color y alegría las calles de Brooklyn. Esta actividad coincide con el Mes de la Hispanidad y se convierte en un anticipo de las fiestas patrias panameñas.

Durante el evento, el público podrá disfrutar de música típica, bailes tradicionales y vistosos trajes como la pollera, símbolo del orgullo y la identidad nacional. Más que un desfile, esta celebración representa la unión de la comunidad panameña en el extranjero y el compromiso de mantener vivas sus raíces culturales más allá de las fronteras.