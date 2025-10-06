Panamanian Day Parade: Música, folclore y orgullo en Nueva York

La bandera panameña volverá a ondear con orgullo en las calles de Nueva York durante las celebraciones del <b>Panamanian Day Parade</b> y el <b>Desfile de la Hispanidad</b>, dos eventos que exaltan la cultura, la identidad y el folclore latinoamericano en la Gran Manzana.Las festividades iniciarán el <b>viernes 10 de octubre </b>con actividades previas al <b>Desfile de la Hispanidad</b>, programado para <b>el domingo 12</b>. En tanto, el Panamanian Day Parade se celebrará el sábado 11 de octubre, conmemorando su <b>aniversario número 30</b>. Este desfile es considerado uno de los más representativos de la comunidad panameña en el extranjero, congregando a miles de compatriotas que residen en los Estados Unidos.<a href="/tag/-/meta/gobierno-nacional">El Gobierno Nacional</a>, a través del <a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura</a>, ha brindado su respaldo para que los artistas y talentos panameños puedan presentarse en este escenario internacional. Entre las figuras que representarán al país destacan <b>Ulpiano Vergara</b>, <b>Los Beachers, Idania Dowman y grupos de danzas folclóricas</b>, quienes ofrecerán su arte ante más de 20 mil asistentes.El Panamanian Day Parade, organizado por el <b>C</b><b>omité de Independencia y Cultura Panameña en Nueva York (DICPNY)</b>, es una tradición que cada octubre llena de color y alegría las calles de Brooklyn. Esta actividad coincide con el Mes de la Hispanidad y se convierte en un anticipo de las fiestas patrias panameñas.Durante el evento, el público podrá disfrutar de música típica, bailes tradicionales y vistosos trajes como la pollera, símbolo del orgullo y la identidad nacional. Más que un desfile, esta celebración representa la unión de la comunidad panameña en el extranjero y el compromiso de mantener vivas sus raíces culturales más allá de las fronteras.